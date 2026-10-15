Hajduk Split – Ajax: Aufstellungen und Live-Ticker

61 Tolu Arokodare (Ajax) versuchte sein Glück mit einem Schuss aufs Tor, verfehlte jedoch das Ziel.

60 Der heutige Schiedsrichter Petru Ciochirca hat völlig zu Recht Michele Segoni (Hajduk Split) wegen eines groben Foulspiels verwarnt.

58 Dario Maresic (Hajduk Split) führt den Freistoß direkt aus. Sein gefährlicher Schuss flog flach in die linke untere Ecke, aber Marc-André ter Stegen parierte glänzend und verhinderte das Gegentor.

55 Tor! Michele Šego legt mustergültig für Marin Šotiček (Hajduk Split) auf, der aus kurzer Distanz mühelos vollendet. Es steht 2:1.

53 Tor! Davy Klaassen (Ajax) nimmt den Ball nach einem hervorragenden Zuspiel von Thilo Kehrer im Strafraum an und schießt präzise in den linken oberen Winkel. Der Spielstand ist nun 1:1.

51 Viktor Tsyhankov (Ajax) kommt außerhalb des Strafraums an den Abpraller, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.

51 Der Eckstoß von Ajax wurde von Toni Silić (Hajduk Split) souverän geklärt.

49 Marin Sotiček (Hajduk Split) steht im Abseits, der Linienrichter hebt die Fahne und der Schiedsrichter pfeift ab.

48 Michele Šego (Hajduk Split) steht im Abseits!

46 Alles ist bereit für den Beginn der zweiten Halbzeit.

45+2 Der Schiedsrichter pfiff das Ende der ersten Halbzeit ab, und die ersten 45 Minuten des Spiels sind zu Ende gegangen.

45 Alberto del Moral (Hajduk Split) sieht die Gelbe Karte.

45 Der vierte Offizielle hat 1 Minute Nachspielzeit angezeigt.

44 Der Schuss von Davy Klaassen (Ajax) war nicht allzu präzisiert, und Toni Silić parierte ihn mühelos.

42 Davy Klaassen (Ajax) steigt nahe des Strafraums hoch und köpft den Ball auf die Mitte des Tors. Toni Silić pariert mühelos.

42 Nach einem Standard von Ajax hat sich einer der Verteidiger den Ball mühelos geschnappt.

39 Marin Sotiček (Hajduk Split) steht im Abseits. Er hatte Platz hinter der Abwehr, startete aber zu früh.

37 Brillantes Teamtor! Nach Vorarbeit von Marin Sotiček nahm Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) den Ball im Strafraum an und traf eiskalt ins untere linke Eck. 1:0.

34 Hajduk Split konnte den Eckball nicht nutzen, die Abwehr klärte den Ball.

33 Šimun Hrgović (Hajduk Split) schlägt den Freistoß in den Strafraum, aber der erste Verteidiger klärt problemlos. Der Ball geht ins Aus und der Linienrichter zeigt auf die Eckfahne. Eckstoß für Hajduk Split.

31 Michele Šego (Hajduk Split) versuchte es nach einer Standardsituation, aber Marc-André ter Stegen konnte parieren.

29 Die Ecke wurde ausgeführt, aber Hajduk Split konnte kein Kapital daraus schlagen, der Verteidiger klärt den Ball.

28 Tolu Arokodare (Ajax) spielt den Ball mit der Hand, Foul.

24 Abdellah Ouazane (Ajax) zieht aus der Distanz ab, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt und stellt keine große Gefahr für den Torhüter dar.

23 Michele Šego (Hajduk Split) köpft aus dem Strafraum, verfehlt aber das Ziel und der Ball geht weit über die Latte.

23 Dalisson de Almeida (Hajduk Split) hat sich gefangen und zog von außerhalb des Strafraums ab in die untere rechte Ecke, aber Marc-André ter Stegen hatte die Situation im Griff und schnappte sich den Ball mühelos.

21 Tolu Arokodare (Ajax) gab alles, um an die Flanke in den Strafraum heranzukommen, erreichte den Ball aber nicht.

18 Hajduk Split hatte eine Chance nach einer Ecke, aber der Verteidiger klärte den Ball.

18 Eine gute Klärungsaktion des Verteidigers bedeutet, dass der Eckball für Hajduk Split nichts einbringt.

17 Šimun Hrgović (Hajduk Split) kommt frei im Strafraum zum Schuss, aber sein Versuch wird von einem Verteidiger glänzend geblockt. Hajduk Split führt einen Eckstoß aus.

16 Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) zieht stramm ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball.

11 Davy Klaassen (Ajax) spielte gefährlich. Petru Ciochirca pfiff das Spiel ab und gab Foul.

8 Ajax bringt die Ecke in die Mitte, aber die Hereingabe war zu stark und der Ball geht ins Aus.

7 Tolu Arokodare (Ajax) dringt in den Strafraum ein, aber sein Schuss wird geblockt. Ajax führt einen Eckstoß aus.

4 Viktor Tsygankov (Ajax) führt den Freistoß aus, aber die Verteidiger klären den Ball.

4 Matthieu Akahandy (Hajduk Split) hätte wissen müssen, dass ein solches Verhalten gegen die Regeln verstößt. Er ging viel zu ungestüm zu Werke, sodass Petru Ciochirca keine andere Wahl blieb, als zu pfeifen.

1 Die erste Halbzeit dieses Spiels beginnt gleich.

21:46 Die Spieler sind auf dem Platz, und Ajax stößt an.

21:45 Petru Ciochirca wurde als Schiedsrichter für dieses Spiel ernannt.

21:45 In den Details zu diesem Spiel können Sie sich die Startaufstellungen beider Mannschaften ansehen.