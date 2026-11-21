Ein bedeutendes Ereignis, das das internationale Ansehen des usbekischen Boxsports weiter stärken wird, hat stattgefunden. Mirshohid Tillaboyev, Generalsekretär des usbekischen Boxverbandes, World Boxing wurde zum Vizepräsidenten der internationalen Organisation gewählt. An der Wahl nahmen Vertreter von 95 nationalen Verbänden teil, wobei der usbekische Kandidat mit deutlicher Mehrheit gewann.

Mirshohid Tillaboyev zum Vizepräsidenten von World Boxing gewählt

In Panama fand der jüngste Kongress des internationalen Boxverbandes World Boxing statt. Einer der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung des Kongresses war die Wahl eines Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten der Organisation.

Mirshohid Tillaboyev, Generalsekretär des usbekischen Boxverbandes, der für dieses Amt nominiert wurde, setzte sich im Wahlprozess mit großem Vorsprung gegen seine Konkurrenten durch. Vertreter von 95 nationalen Boxverbänden nahmen an der Wahl teil.