Usbekischer Vertreter tritt der World Boxing-Führung bei: Tillaboyev zum Vizepräsidenten gewählt
Ein bedeutendes Ereignis, das das internationale Ansehen des usbekischen Boxsports weiter stärken wird, hat stattgefunden. Mirshohid Tillaboyev, Generalsekretär des usbekischen Boxverbandes, World Boxing wurde zum Vizepräsidenten der internationalen Organisation gewählt. An der Wahl nahmen Vertreter von 95 nationalen Verbänden teil, wobei der usbekische Kandidat mit deutlicher Mehrheit gewann.
Mirshohid Tillaboyev zum Vizepräsidenten von World Boxing gewählt
In Panama fand der jüngste Kongress des internationalen Boxverbandes World Boxing statt. Einer der wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung des Kongresses war die Wahl eines Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten der Organisation.
Mirshohid Tillaboyev, Generalsekretär des usbekischen Boxverbandes, der für dieses Amt nominiert wurde, setzte sich im Wahlprozess mit großem Vorsprung gegen seine Konkurrenten durch. Vertreter von 95 nationalen Boxverbänden nahmen an der Wahl teil.
Infolgedessen trat der usbekische Vertreter in die Führungsebene des internationalen Boxverbandes ein und wurde zum Vizepräsidenten von World Boxing gewählt.
Ein wichtiger internationaler Erfolg für den usbekischen Boxsport
Die Wahl von Mirshohid Tillaboyev in die Führung von World Boxing ist nicht nur eine hohe Anerkennung seiner persönlichen Karriere und Arbeit, sondern auch ein bedeutendes Ereignis, das die weitere Stärkung der Position des usbekischen Boxsports auf der internationalen Sportbühne unterstreicht.
Die usbekische Boxschule erzielt seit Jahren hervorragende Ergebnisse bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Asienmeisterschaften. Die Beteiligung von Vertretern des Landes an der Führung internationaler Boxorganisationen kann dazu beitragen, die Rolle Usbekistans bei der Zusammenarbeit, der Verwaltung und bei strategischen Entscheidungsprozessen im Sport zu stärken.
Die Wahl von Mirshohid Tillaboyev in das neue Amt ist einer der bedeutendsten internationalen Erfolge für den usbekischen Boxsport und wird als Schritt zur weiteren Steigerung des Ansehens des Landes im Boxsport gewertet.
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