„Cavanagh wird ihn schlafen legen“: Ehemaliger Rivale wünscht sich K.o. für Ramazon Temirov

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„Cavanagh wird ihn schlafen legen“: Ehemaliger Rivale wünscht sich K.o. für Ramazon Temirov

UFC-Kämpfer Charles Johnson usbekischer Kampfsportler Ramazon Temirov äußerte sich mit sensationellen und beleidigenden Aussagen über ihn.

Vor seinem bevorstehenden Kampf beschuldigte der amerikanische Athlet seinen ehemaligen Rivalen offen des Gebrauchs verbotener Substanzen (Doping) und wünschte ihm ausdrücklich einen schweren K.o. im Kampf gegen den Briten Lone Cavanagh.

„Nur die Glocke hat ihn gerettet“: Johnsons schmerzhafte Erinnerungen

Charles Johnson und Ramazon Temirov trafen 2024 im Oktagon aufeinander, wobei unser Landsmann seinen Gegner spektakulär ausknockte. Doch Johnson kann diese Niederlage bis heute nicht verarbeiten:

  • Steroid-Vorwürfe: „Niemand außer seinen Landsleuten interessiert sich für diesen Betrüger, der mit Steroiden erwischt wurde“, betonte Johnson;

  • Über diesen Kampf: „Er war an jenem Abend eigentlich schon am Ende, nur die Glocke und der Timer haben ihn gerettet. Selbst mit Hilfe von Steroiden zur Steigerung von Cardio und Ausdauer konnte er zwischen den Runden kaum stehen“, behauptete er.

„Möge er stolpern und K.o. gehen“: Hass vor dem Cavanagh-Duell

Der amerikanische Athlet verbarg seinen Groll bezüglich des wichtigen bevorstehenden Kampfes von Temirov nicht:

  • Verwünschungen: „Ich hoffe, er stolpert auf dem Weg in den Käfig (Oktagon) und Cavanagh schickt ihn mit einem brutalen K.o. schlafen“, sagte Johnson;

  • Forderung nach zweijähriger Sperre: Charles ist der Meinung, dass jeder Kämpfer, der in der MMA-Welt vorsätzlich Doping und Steroide einsetzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, mit einer obligatorischen Sperre von mindestens zwei Jahren belegt werden sollte.

Ein wichtiger Test für Temirov

Trotz der scharfen und provokanten Äußerungen von Charles Johnson liegt Ramazon Temirovs Fokus voll und ganz auf dem morgigen Hauptkampf.

Unser Landsmann tritt im Oktagon gegen den gefährlichen, ungeschlagenen Briten Lone Cavanagh an. Dieser Kampf ist für Temirov eine großartige Gelegenheit, in der Rangliste aufzusteigen und seinen Kritikern eine angemessene Antwort zu geben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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