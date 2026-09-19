„Der K.o. des Herausforderers!“: Ramazon Temirov enthüllt die Geheimnisse seines Sieges gegen Steve Erceg

In der Fliegengewicht-Division, einer der schnellsten und spektakulärsten Gewichtsklassen der UFC, ist er zur wahren Sensation des usbekischen Kampfsports geworden: Ramazon Temirov enthüllte die Hintergründe seines bisher größten Karrieresiegs. Beim spektakulären UFC-Turnier am 25. Juli in der prachtvollen „Etihad Arena“ in Abu Dhabi (VAE) trat unser Landsmann gegen die Nummer 2 der Division und den ehemaligen Titelherausforderer Steve Erceg an und schickte seinen Gegner bereits in der ersten Runde mit einem verheerenden technischen K.o. auf die Bretter.

In Erinnerung an diesen glanzvollen Triumph verriet Temirov, dass er mehr als 35.000 US-Dollar an privaten Mitteln in die Vorbereitung auf diesen Kampf investiert hatte. Diese hohe Investition in erstklassige Sparringspartner, ausländische Trainerstäbe sowie spezielle medizinische und Regenerationslager zahlte sich zu hundert Prozent aus und katapultierte den usbekischen Kämpfer in die Top 10 der Welt. Temirov will dieses Tempo nun beibehalten: Am 24. Oktober stellt er sich in derselben glückbringenden Arena in Abu Dhabi einer neuen Herausforderung gegen den ungeschlagenen englischen K.o.-Künstler Lone'er Kavanagh.

Welche Rolle spielte das 35.000-Dollar-Camp beim Sieg über Erceg, wie unangenehm ist der Stil von Kavanagh für Temirov und wie nah bringt dieser schreckliche Kampf am 24. Oktober Ramazon an den Meisterschaftsgürtel?

„35.000 Dollar Investition und ein Triumph in Runde 1“: Wie wurde Erceg besiegt?

Der Sieg von Ramazon Temirov über den ehemaligen Titelherausforderer Steve Erceg in Zahlen:

Finanzielle und körperliche Investition: Über 35.000 Dollar wurden für das Trainingslager bereitgestellt und ein erstklassiges Trainingssystem etabliert;

Heldentat in der ersten Runde: Beim Kampf am 25. Juli in Abu Dhabi konnte der australische Ex-Herausforderer dem anfänglichen Druck und den schweren Schlagserien von Temirov nicht standhalten;

Anerkennung in der Eliteliga: Dieser K.o. katapultierte Ramazon Temirov in die Liste der gefährlichsten Puncher der Division und der zukünftigen Titelanwärter;

Perfektion des taktischen Plans: Die richtige Distanzwahl und das präzise Anvisieren des ungeschützten Kiefers des Gegners im Konter waren der Schlüssel zum Sieg.

„24. Oktober: Gegen Englands gefährlichen Kämpfer“: Der Kavanagh-Test

Details zum nächsten Gegner und dem neuen Abend in Abu Dhabi:

Status des Gegners: Der Engländer Lone'er Kavanagh gilt als eines der größten Talente seiner Division mit extrem schnellen Schlägen und starker Dynamik;

Datum und Ort des Kampfes: 24. Oktober, VAE, Abu Dhabi, „Etihad Arena“ – der Kampf findet im Rahmen der Main Card statt;

Bedeutung des Kampfes: Ein weiterer Sieg in diesem Duell würde Temirov offiziell den Weg in die Top 4 der Titelanwärter ebnen;

Ein zweites Zuhause im Oktagon: Die Arenen von Abu Dhabi und der Jubel tausender usbekischer Fans werden für Temirov erneut eine zusätzliche Kraftquelle sein.

Sportanalyse: Die Bedeutung finanzieller Trainingslager im modernen MMA

Experten und Trainerfazit:

Preis der Elite-Vorbereitung: Siege auf modernem UFC-Niveau kommen nicht nur durch Talent zustande, sondern durch hochqualifizierte Ernährungsberater, Ringertrainer und teure Sparringspartner;

Stil-Duell: Im Kampf gegen Kavanagh wird von Temirov ein noch höheres Tempo und eine bessere Kontrolle der Beinarbeit gefordert, da der Brite bei Kontern extrem gefährlich ist;

Ein neuer Gipfel des usbekischen MMA: Dass Ramazon Temirov nacheinander gegen Top-Gegner antritt und Kämpfen nicht aus dem Weg geht, zeigt seine feste Überzeugung, den Gürtel zu gewinnen.

Ramazon Temirovs glanzvoller K.o.-Sieg über Steve Erceg und seine ernsthafte Einstellung zum nächsten harten Kampf haben erneut bewiesen, dass usbekische Kampfsportler problemlos mit der Weltelite konkurrieren können.

Glauben Sie, dass Ramazon Temirov am 24. Oktober in Abu Dhabi auch Lone'er Kavanagh vorzeitig ausknocken kann, oder wird der Engländer den Kampf über die volle Distanz bringen? Glauben Sie, dass unser Landsmann bald um den UFC-Meisterschaftsgürtel kämpfen wird? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diesen Bericht über den Höhenflug des usbekischen Kämpfers mit allen Kampfsportfans und Freunden!