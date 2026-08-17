Ramazon Temirovs Gegner auf Rang 6: Details zum Megakampf gegen Kavana

usbekische MMA-Kämpfer Ramazon Temirov steht vor dem wichtigsten und anspruchsvollsten Kampf seiner Karriere. Am 24. Oktober wird er in Abu Dhabi im Rahmen des UFC 333 gegen den Vertreter Englands Lone Kavanains Oktagon steigen.

Dieser Kampf ist nicht nur ein Duell um Ranglistenpunkte – es geht um das entscheidende strategische Aufeinandertreffen um den Einzug in das Titelrennen der Fliegengewichtsklasse.

Temirov auf Rang 7 und Kavana auf Rang 6: Die Zahlen vor dem Duell

Nachdem Ramazon Temirov Steve Erceg bereits in der ersten Runde nach 4 Minuten und 21 Sekunden brutal ausgeknockt hatte, baute er seine UFC-Siegesserie auf 3–0 und seine Gesamtbilanz als Profi auf 20–3 aus und stieg in der offiziellen Rangliste auf Rang 7 .

Sein Gegner Lone Kavana liegt in der Rangliste einen Platz höher – auf Rang 6 mit einer Bilanz von 10–2. Kavana besiegte im Februar dieses Jahres den zweimaligen ehemaligen UFC-Champion Brandon Moreno, verlor jedoch seinen letzten Kampf gegen Brandon Royval und will sich nun erneut beweisen.

Stilduell: Temirovs Knockout-Power gegen Kavanas abgeklärte Technik

Der Kampf wird zu einem Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Philosophien und taktischer Ansätze:

Temirovs wichtigste Waffe ist sein unaufhörlicher Druck: Schon in den ersten Sekunden drängt Ramazon seinen Gegner zum Käfig und entfesselt eine Serie harter Schläge. Von seinen 20 Profisiegen endeten 12 durch Knockout/TKO , einer durch Submission. Besonders gefährlich ist, dass er 11 Kämpfe bereits in der ersten Runde vorzeitig beendet hat;

Kavanas Defensive und Distanzkontrolle: Der englische Kämpfer landet durchschnittlich 4,13 signifikante Treffer pro Minute, weist eine Schlagverteidigung von 53 Prozent auf und wehrt 82 Prozent der Takedown-Versuche ab. Anders als in seinem Kampf gegen Moreno gerät er unter Druck nicht in Panik und gilt im taktischen Kampf als stark.

Kampfszenario: Die entscheidende Rolle der ersten Runde

Experten zufolge hängt der Ausgang dieses Duells unmittelbar vom Tempo zu Beginn ab:

Szenario für einen schnellen Knockout: Wenn Temirov bereits in der ersten Runde seinen Druck entfaltet und seine schweren Schläge ins Ziel bringt, könnte der Kampf vorzeitig zugunsten des Usbeken enden;

Ein langer taktischer Kampf: Wenn Kavana den starken Druck in der ersten Runde neutralisiert und den Kampf in die zweite und dritte Runde bringt, wird er versuchen, die Distanz zu wahren und auf den Punktrichterkarten die Oberhand zu gewinnen. Deshalb ist es für Temirov entscheidend, seine Angriffskombinationen abwechslungsreich zu gestalten.

Ein Sieg in diesem Kampf bei UFC 333 würde Ramazon Temirov in das Trio der führenden Titelanwärter der Division katapultieren.

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