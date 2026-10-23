Feuriges Duell bei UFC 333: Loner Kavanagh spricht über den Kampf gegen den usbekischen Knockout-Künstler

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Feuriges Duell bei UFC 333: Loner Kavanagh spricht über den Kampf gegen den usbekischen Knockout-Künstler

Ein usbekischer Athlet, der durch seine glänzenden Siege bei den Turnieren der UFC, der renommiertesten Mixed-Martial-Arts-Promotion (MMA), die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zieht, Ramazon Temirov steht vor einer weiteren wichtigen Bewährungsprobe.

Unser Landsmann wird im Rahmen des in Abu Dhabi stattfindenden «UFC 333» -Turniers gegen den namhaften englischen Kämpfer Loner Kavanaghin den Oktagon steigen. Vor diesem Kampf würdigte der britische Sportler das Können, die Schlagkraft und die gefährlichen Aspekte des usbekischen Kämpfers.

«13 Knockouts in der ersten Runde – das ist ein echtes Niveau»

Loner Kavanagh bewertete die Rekorde und das aggressive Auftreten von Ramazon Temirov im Oktagon hoch:

  • Bewunderung für den Gegner: «Die Kämpfe von Ramazon Temirov haben einen sehr starken Eindruck bei mir hinterlassen. 13 Kämpfe in seiner Karriere bereits in der ersten Runde vorzeitig zu beenden, ist ein wirklich erstaunliches und großartiges Ergebnis;

  • Show-Garantie: Ich denke, dass dieses Duell auf einem sehr hohen Niveau stattfinden wird. Wir werden den Fans einen wirklich interessanten und intensiven Kampf bieten, der es wert ist, gesehen zu werden», sagte der englische Kämpfer.

Kavanagh identifizierte die Stärken von Temirov

Der britische Kämpfer betonte den einzigartigen Kampfstil von Temirov und unterstrich die Bedeutung der Vorbereitung auf ihn:

  • Schlagkraft und Distanz: «Er gehört zur Kategorie der Kämpfer, die sehr stark und hart zuschlagen können;

  • Offensiver Stil: Ramazon liebt es, immer nach vorne zu gehen, seinem Gegner so nah wie möglich zu kommen und harte Schläge auszuteilen. Ich muss darauf voll vorbereitet sein», schloss Kavanagh seine Stellungnahme.

Das Aufeinandertreffen der beiden Athleten, die schnelle Abschlüsse und kompromisslose Schlagabtausche lieben, wird als einer der spektakulärsten und dynamischsten Kämpfe der «UFC 333»-Card erwartet.

Ramazon TemirovUFC 333Loner KavanaghMMAKampfsport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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