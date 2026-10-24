Wann beginnt der Kampf von Ramazon Temirov gegen Lone Kavanagh in Abu Dhabi?

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Wann beginnt der Kampf von Ramazon Temirov gegen Lone Kavanagh in Abu Dhabi?

Heute, am 24. Oktober, beim prestigeträchtigen UFC 333 Event in der Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, wird der usbekische Kampfsportler Ramazon Temirov einen wichtigen Kampf bestreiten.

Temirov, der im Fliegengewicht in der Rangliste aufsteigen will, trifft im Rahmen dieses Turniers auf den gefährlichen britischen Kämpfer Lone Kavanagh.Wann beginnt der Kampf und wo kann man ihn live verfolgen?

Wann beginnt der Kampf und wo kann man ihn live verfolgen?

Die Startzeit und Übertragungsdetails für dieses Duell, auf das Millionen usbekischer Sportfans warten, sind wie folgt:

  • Genaue Startzeit: Das Aufeinandertreffen zwischen Ramazon Temirov und Lone Kavanagh wird voraussichtlich in der Nacht zum 25. Oktober gegen 00:15 Uhr Taschkenter Zeit beginnen;

  • Live-Übertragung: Fans in unserem Land können diesen intensiven Kampf live über die Plattform Setanta Uzbekistan verfolgen.

Rekorde und Statistiken der Kämpfer

Beide Athleten verfügen über beträchtliche Erfahrung in der professionellen MMA-Arena, und ihre Statistiken im Oktagon deuten auf ein hohes Tempo hin:

  • Ramazon Temirov: Im Laufe seiner Karriere hat er insgesamt 23 Kämpfe bestritten, mit 20 Siegen und nur 3 Niederlagen. Seine explosive Geschwindigkeit und seine kraftvollen Schläge waren für seine Gegner immer eine ernsthafte Bedrohung;

  • Lone Kavanagh: Der britische Kämpfer hat in 12 Kämpfen 10 Siege und 2 Niederlagen erzielt.

Dieser Sieg bietet unserem Landsmann eine strategische Chance, tiefer in die Top-Ränge der Division vorzudringen und dem Titelrennen näher zu kommen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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