Der Cheftrainer von Manchester City, Enzo Maresca, hat die wichtigste Aufgabe seines Teams in der diesjährigen Champions League bekannt gegeben. Der Experte betonte, dass es für die „Citizens“ entscheidend sei, die Ligaphase unter den ersten acht zu beenden. Damit strebt das Team die direkte Qualifikation für das Achtelfinale an und möchte zwei zusätzliche Spiele vermeiden.

Laut Maresca stellt jedes zusätzliche Spiel angesichts des dichten Terminkalenders der Mannschaft eine zusätzliche Belastung für die Spieler dar. Deshalb möchte Manchester City in der Ligaphase einen möglichst hohen Tabellenplatz erreichen.

Maresca: „Unser Hauptziel sind die Top Acht“

Als der Trainer von Manchester City über die Aufgaben in der Champions League sprach, betonte er vor allem die Notwendigkeit, direkt in das Achtelfinale einzuziehen.

„Zunächst einmal ist es wichtig, sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Wenn man es nicht unter die ersten acht schafft, muss man zwei zusätzliche Spiele bestreiten.

Angesichts unseres vollen Terminkalenders ist es wichtig, die Anzahl der Spiele so gering wie möglich zu halten. Deshalb ist unser Hauptziel, die Ligaphase unter den ersten acht zu beenden“, zitiert City Xtra Maresca.

Das bedeutet, dass der Einzug unter die ersten acht für City nicht nur eine günstige Ausgangslage im Turnier sichert, sondern auch aus Sicht der körperlichen Fitness der Spieler von großer Bedeutung ist.

Welchen Platz belegt Manchester City derzeit?

Aktuell belegen die „Citizens“ mit 9 Punkten den siebten Platz in der Tabelle der Champions-League-Ligaphase. Dieses Ergebnis bringt das Team derzeit auf den von Maresca angestrebten Kurs. Punktverluste in den kommenden Spielen könnten den Platz unter den ersten acht jedoch gefährden.

Aus diesem Grund ist jedes weitere Spiel für Manchester City von großer Bedeutung. Insbesondere die Platzierung am Ende der Ligaphase bestimmt, ab welcher Runde das Team in die K.-o.-Phase einsteigt.

Duell gegen Napoli: Ein wichtiger Test für Maresca

Manchester City empfängt Napoli am 5. Spieltag der Champions-League-Ligaphase im eigenen Stadion. Das Spiel beginnt in der Nacht zum 25. November um 01:00 Uhr Ortszeit Taschkent.

Das Ergebnis dieser Partie könnte ein wichtiger Schritt zur Festigung des Platzes unter den ersten acht für die „Citizens“ sein. Die Schützlinge von Maresca dürfen keine Punkte liegen lassen, um ihrem Ziel näher zu kommen.

Die entscheidende Frage lautet nun: Kann Manchester City den Widerstand von Napoli brechen und einen weiteren Schritt in Richtung des wichtigsten Ziels in der Champions League machen – dem Verbleib unter den Top Acht?