Eine der Legenden der Fußballwelt, der berühmte ehemalige französische Stürmer Thierry Henry Enzo Maresca unter der Leitung von Manchester Citys äußerte sich scharf kritisch zu den instabilen Ergebnissen der laufenden Saison.

Die „Citizens“, die am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen Napoli antraten, 2:2 spielten unentschieden. In der Premier League ist das Team seit vier Spielen ohne Sieg.

Thierry Henrys Analyse: Stars sind vorhanden, aber das Mannschaftsspiel fehlt

Arsenal Radar berichtet, dass Henry die Probleme bei Manchester City bereits zu Saisonbeginn vorhergesehen habe:

„Ich habe es bereits zu Saisonbeginn gesagt: Die Balance im Team ist gestört. Natürlich haben sie hochkarätige Spieler und genug Stürmer, die das Team in jedem Moment retten können. Aber es fehlt das kollektive Spiel: Sie wissen nicht, wie sie Konter stoppen sollen, und sie kontrollieren das Spiel nicht mehr wie früher – weder mit noch ohne Ball.“ — sagte Thierry Henry.

Der aktuelle Zustand und die Statistiken von Manchester City

Kennzahlen Details und Statistiken Cheftrainer Enzo Maresca Letzte Serie in der Premier League Seit 4 sieglosen Spielen Letztes Ergebnis in der Champions League Manchester City 2:2 Napoli (Unentschieden) Platzierung in der Premier League 3. Platz (22 Punkte nach 11 Spieltagen) Hauptproblem (laut Henry) Verlust der mannschaftlichen Balance und Schwäche bei der Verteidigung von Kontern

Was denken Sie, ist die Kritik von Thierry Henry berechtigt – kann Enzo Maresca die Spielbalance bei Manchester City wiederherstellen und das Team zurück ins Titelrennen führen?

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