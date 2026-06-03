Russland führt bis 2027 eigene 130-nm-Chip-Lithografie ein

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Russland führt bis 2027 eigene 130-nm-Chip-Lithografie ein

Der erste stellvertretende Ministerpräsident der Russischen Föderation, Denis Manturow, kündigte an, dass im nächsten Jahr die erste einheimische Lithografiemaschine des Landes entwickelt wird, die Chips im 130-nm-Verfahren herstellen kann. Dies erklärte er in einem Interview mit der Zeitung Kommersant. Ixbt.com berichtet .

Laut Manturow ist Russland gezwungen, sich auf eigene Technologien im Bereich der mikroelektronischen Technik zu konzentrieren, da das Land in naher Zukunft keine ausländischen Lithografiemaschinen und Siliziumwafer-Verarbeitungsanlagen mehr nutzen kann. Dies wird als einziger Weg zur Sicherstellung der strategischen Unabhängigkeit angesehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im vergangenen Jahr in Russland eine Lithografiemaschine auf Basis der 350-nm-Technologie produziert wurde. Der Plan für das kommende Jahr sieht vor, diesen Wert auf 130 nm zu senken. „Das wird unsere eigene Ausrüstung sein, unabhängig von anderen“, fügte Denis Manturow hinzu.

Zudem gibt es Berichte, dass Russland ein spezielles Mikroskop für die Herstellung von Mikrochips entwickelt, um Produkte der japanischen Marke Hitachi zu ersetzen. Darüber hinaus wurden 2 Milliarden Rubel bereitgestellt, um drei westliche Geräte zu ersetzen, die in der Chipproduktion verwendet werden.

RusslandLithografieTechnologieChipMikroelektronik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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