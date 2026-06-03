Elon Musks 2-Tonnen-Starfall-„Fliegende Untertasse“ nutzt Kaltgastriebwerke

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Elon Musks 2-Tonnen-Starfall-„Fliegende Untertasse“ nutzt Kaltgastriebwerke

Neuen Daten zufolge ist das Starfall-Projekt eine kompakte wiederverwendbare Kapsel mit einem Durchmesser von 3,1 Metern, einer Höhe von 0,75 Metern und einem Gewicht von ca. 2,1 Tonnen. Kaltgastriebwerke sollen die Ausrichtung des Geräts während des Flugs steuern. Ixbt.com berichtet .

Ein System aus Haupt-, Brems- und Stabilisierungsfallschirmen wurde entwickelt, um die sichere Landung der Kapsel auf der Erde zu gewährleisten. Das Hauptziel des Starfall-Projekts ist die Weiterentwicklung orbitaler Fertigungstechnologien, was eine neue Ära in der Raumfahrtindustrie einleiten soll.

Dem Plan zufolge werden notwendige Ausrüstung und Rohstoffe in den Orbit gebracht, wo Produkte unter Mikrogravitation und Vakuumbedingungen hergestellt werden. Fertige Waren werden dann mit der Starfall-Kapsel zur Erde zurückgebracht. Diese Möglichkeiten gelten als vielversprechend für die Herstellung von Hightech-Produkten.

Zusätzlich sieht SpaceX das Starfall-System als Mittel für den ultraschnellen Frachttransport zwischen Punkten auf der Erde über orbitale und suborbitale Flugbahnen. Diese Technologie weckt auch großes Interesse bei US-Militärstrukturen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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