Yandex ID führt einheitliches Zentrum zur Verwaltung von Dienstbenachrichtigungen ein

Das Yandex-Team hat ein neues Tool vorgestellt, das es Nutzern ermöglicht, alle Arten von Benachrichtigungen der Unternehmensdienste zentral zu verwalten. Jetzt können Sie im persönlichen Konto von Yandex ID auf einer einzigen Seite einsehen und konfigurieren, welche Dienste Nachrichten senden dürfen. Darüber berichtet Ixbt.com in einer Meldung .

Über die neue Funktion können Nutzer zum Bereich „Daten“ => „Kommunikation mit Diensten“ navigieren und für jedes einzelne Produkt, wie Plus, Alisa oder Musik, ihre bevorzugten Kommunikationskanäle (Push-Benachrichtigungen, E-Mails, Anrufe oder SMS) auswählen. Gleichzeitig bleiben die Standardeinstellungen in den Apps weiterhin gültig.

Das neue Zentrum ermöglicht zudem die Überwachung der Kontosicherheit. Es zeigt eine Liste der Geräte an, die sicherheitsrelevante Benachrichtigungen erhalten. Wenn ein altes oder unbekanntes Gerät in der Liste gefunden wird, kann es direkt in der Oberfläche vom Yandex ID-System getrennt werden.