Bau des ersten AKW in Usbekistan beginnt: Rosatom startet Projekt

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Bau des ersten AKW in Usbekistan beginnt: Rosatom startet Projekt

In der Region Jizzach fand eine feierliche Zeremonie anlässlich des Baubeginns des ersten Kernkraftwerks in Usbekistan statt. Die russischen und usbekischen Präsidenten Wladimir Putin und Schawkat Mirsijojew starteten das Projekt symbolisch per Videobrücke. Als Hauptteil der Veranstaltung wurde der „erste Beton“ für das Fundament des zukünftigen ersten Blocks gegossen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten .

Laut Vertretern der staatlichen Korporation Rosatom verleiht dieser Schritt der Anlage offiziell den Status eines „Kernkraftwerks im Bau“ gemäß den IAEO-Standards. Nach Angaben von Andrei Petrow, Erster Stellvertreter des Generaldirektors von Rosatom für Kernenergie, wird das Kraftwerk nach seiner Inbetriebnahme voraussichtlich bis zu 14 % des Stromverbrauchs des Landes decken.

Dieses Projekt ist eine einzigartige Erfahrung für Rosatom. Das AKW in Usbekistan wird auf Grundlage des ersten Exportvertrags zum Bau eines kleinen modularen Kernkraftwerks (SMR) weltweit errichtet. Das Projekt umfasst zwei leistungsstarke Blöcke auf Basis von VVER-1000-Reaktoren sowie zwei Blöcke mit RITM-200N-Reaktoren mit jeweils 55 MW Leistung.

Nach Plan wird das Kernkraftwerk nach Aufnahme des Vollbetriebs jährlich 17,2 Milliarden kWh Strom erzeugen. Dies wird ein wichtiger Faktor für die Gewährleistung der Energiesicherheit in der Region und die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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