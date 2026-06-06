AMD Zen 6 Prozessoren laufen mit 6,5 GHz

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AMD Zen 6 Prozessoren laufen mit 6,5 GHz

Neue Details zur zukünftigen Zen 6-Architektur von AMD, Codename Medusa, sind im Internet aufgetaucht. Laut Informationen des bekannten Insiders Moore’s Law Is Dead wird das Hauptmerkmal der neuen Prozessorgeneration rekordverdächtige Taktraten sein. Zen 6-Kerne sollen mit einer Basisfrequenz von 6,5 GHz arbeiten, wobei der Boost-Modus 6,6 GHz und möglicherweise bis zu 7 GHz erreichen wird. Ixbt.com berichtet .

AMD will diese Ergebnisse durch den Umstieg auf TSMCs neues 2-nm-N2X-Fertigungsverfahren erzielen. Wenn sich diese Prognosen bewahrheiten, wird Zen 6 den aktuellen Marktführer im Consumer-Bereich, den Intel Core i9-14900KS (6,2 GHz), übertreffen. Zudem versprechen die neuen Chips erhebliche Sprünge bei Leistung und Energieeffizienz.

Auch im mobilen Segment werden interessante Änderungen erwartet. Das Modell Medusa Point mit bis zu 10 Zen 6-Kernen und RDNA 4-Grafik ist für Mainstream-Laptops gedacht, während die Variante Medusa Halo Mini über eine 14-Kern-CPU und leistungsstarke Grafik auf Basis der RDNA 5-Architektur verfügen wird. Schätzungen zufolge könnte diese integrierte Grafik das Leistungsniveau der NVIDIA GeForce RTX 4060 erreichen.

Das Flaggschiff Medusa Halo wird mit einem 26-Kern-Prozessor und einem noch leistungsstärkeren Grafikchip ausgestattet. AMD arbeitet zudem an neuen Grafik-Chiplets mit dem Codenamen Alpha Trion. Diese Architektur soll nicht nur in Grafikkarten und Laptops, sondern auch in zukünftigen Xbox-Spielkonsolen zum Einsatz kommen. Für das Einstiegssegment wird ein 6-Kern-Prozessor namens Bumblebee entwickelt.

Wenn die Pläne des Unternehmens unverändert bleiben, werden die ersten Zen 6-Desktop-Prozessoren und mobilen Medusa Point-Modelle in der ersten Hälfte des Jahres 2027 in den Verkauf gehen. Die offizielle Vorstellung der neuen Produkte wird höchstwahrscheinlich auf der CES 2027 stattfinden.

AMDZen 6MedusaProzessorTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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