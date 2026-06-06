Intel Core 400 Prozessoren verfügen über doppelt so viele effiziente Kerne

Obwohl Intels mobile Prozessoren auf Basis der Wildcat Lake-Architektur, die Intel Core 300-Serie, erst kürzlich auf den Markt gekommen sind, sind im Internet Informationen über die nächste Generation von Budget-Chips aufgetaucht. Der bekannte Insider Jaykihn hat die technischen Spezifikationen der Wildcat Lake Refresh-Reihe enthüllt, deren Markteinführung für 2027 erwartet wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachricht .

Die wichtigste Änderung der neuen Generation hängt mit der Erhöhung der Anzahl der effizienten Kerne zusammen. Während aktuelle Wildcat Lake-Modelle eine 2+0+4-Konfiguration (zwei Performance-P-Kerne und vier ultra-effiziente LP-E-Kerne) verwenden, wird die Wildcat Lake Refresh-Serie auf ein 4+0+4-Schema umsteigen. Die Verdoppelung der Anzahl der Performance-Kerne wird die Produktivität bei täglichen Aufgaben und Multithreading-Workloads erheblich steigern.

Laut Insider-Informationen werden die neuen Prozessoren die aus den High-End-Panther Lake-CPUs bekannte Architektur übernehmen: Cougar Cove für Hochleistungskerne und Darkmont für energieeffiziente Kerne. Gleichzeitig bleibt die Wildcat Lake-Reihe eine günstigere Alternative zu Panther Lake. Statt eines komplexen Chiplet-Designs werden CPU und GPU auf einem einzigen Die untergebracht.

Wie Panther Lake werden die neuen Chips im Intel 18A-Prozess gefertigt. Im Grafikbereich sind keine größeren Änderungen zu erwarten – die Prozessoren werden weiterhin mit zwei Xe3-Grafikkernen ausgestattet sein. Es wird angenommen, dass diese Chips zur Intel Core 400-Familie gehören und in den Core 5- und Core 7-Serien vorgestellt werden.

Die günstigsten Modelle der Core 3-Klasse werden möglicherweise nicht aktualisiert und nutzen weiterhin die bestehenden sechskernigen Core 300-Lösungen. Wenn sich diese Informationen bestätigen, wird die Wildcat Lake-Architektur vom Ultra-Budget-Segment in die Klasse der leistungsstarken Laptops aufrücken. Die alten sechskernigen Modelle bleiben die Basis für die günstigsten Geräte.