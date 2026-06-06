Intel Core 400 Prozessoren verfügen über doppelt so viele effiziente Kerne

·96·Technologie
Intel Core 400 Prozessoren verfügen über doppelt so viele effiziente Kerne

Obwohl Intels mobile Prozessoren auf Basis der Wildcat Lake-Architektur, die Intel Core 300-Serie, erst kürzlich auf den Markt gekommen sind, sind im Internet Informationen über die nächste Generation von Budget-Chips aufgetaucht. Der bekannte Insider Jaykihn hat die technischen Spezifikationen der Wildcat Lake Refresh-Reihe enthüllt, deren Markteinführung für 2027 erwartet wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachricht .

Die wichtigste Änderung der neuen Generation hängt mit der Erhöhung der Anzahl der effizienten Kerne zusammen. Während aktuelle Wildcat Lake-Modelle eine 2+0+4-Konfiguration (zwei Performance-P-Kerne und vier ultra-effiziente LP-E-Kerne) verwenden, wird die Wildcat Lake Refresh-Serie auf ein 4+0+4-Schema umsteigen. Die Verdoppelung der Anzahl der Performance-Kerne wird die Produktivität bei täglichen Aufgaben und Multithreading-Workloads erheblich steigern.

Laut Insider-Informationen werden die neuen Prozessoren die aus den High-End-Panther Lake-CPUs bekannte Architektur übernehmen: Cougar Cove für Hochleistungskerne und Darkmont für energieeffiziente Kerne. Gleichzeitig bleibt die Wildcat Lake-Reihe eine günstigere Alternative zu Panther Lake. Statt eines komplexen Chiplet-Designs werden CPU und GPU auf einem einzigen Die untergebracht.

Wie Panther Lake werden die neuen Chips im Intel 18A-Prozess gefertigt. Im Grafikbereich sind keine größeren Änderungen zu erwarten – die Prozessoren werden weiterhin mit zwei Xe3-Grafikkernen ausgestattet sein. Es wird angenommen, dass diese Chips zur Intel Core 400-Familie gehören und in den Core 5- und Core 7-Serien vorgestellt werden.

Die günstigsten Modelle der Core 3-Klasse werden möglicherweise nicht aktualisiert und nutzen weiterhin die bestehenden sechskernigen Core 300-Lösungen. Wenn sich diese Informationen bestätigen, wird die Wildcat Lake-Architektur vom Ultra-Budget-Segment in die Klasse der leistungsstarken Laptops aufrücken. Die alten sechskernigen Modelle bleiben die Basis für die günstigsten Geräte.

IntelProzessorWildcat LakeTechnologieLaptop
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

ChatGPT wird zur am schnellsten wachsenden App der GeschichteChatGPT wird zur am schnellsten wachsenden App der GeschichteGestern, 18:48Gehäuse mit Seitendisplay: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity vorgestelltGehäuse mit Seitendisplay: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity vorgestelltGestern, 18:29WWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-FunktionenWWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-FunktionenGestern, 18:24Halbleiter-Transistortechnologie in Südkorea wiederentdecktHalbleiter-Transistortechnologie in Südkorea wiederentdecktGestern, 18:20Sriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen HausesSriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen HausesGestern, 17:59Yandex startet interaktives Spiel zu regionalen DialektenYandex startet interaktives Spiel zu regionalen DialektenGestern, 16:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse