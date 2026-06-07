Chinas Tianwen-2-Sonde nähert sich einem Asteroiden, der ein Fragment des Mondes sein könnte

Es wird erwartet, dass das chinesische Raumschiff Tianwen-2 in den kommenden Wochen den kleinen Asteroiden Kamo'oalewa erreicht. Dieses Objekt wurde 2016 vom Institut für Astronomie der Universität Hawaii mit dem Pan-STARRS-Teleskop entdeckt. Diese Mission nimmt einen einzigartigen Platz in der Geschichte der Weltraumforschung ein, da sie wichtige Fragen zum Ursprung des Asteroiden beantworten soll. Laut Ixbt.com berichtet .

Kamo'oalewa ist der erste Himmelskörper, der im Rahmen des A Hua He Inoa-Programms auf Hawaiisch benannt wurde. Wissenschaftler vermuten, dass dieser Asteroid ein Fragment ist, das infolge einer alten Kollision vom Mond abgetrennt wurde. Die Hauptaufgabe der Tianwen-2-Mission besteht nicht nur darin, die Oberfläche des Objekts zu untersuchen, sondern auch Proben zu sammeln und zur Erde zurückzubringen. Dies ermöglicht die Überprüfung der 2021 aufgestellten „Mondhypothese“.

Laut Doug Simons, Direktor des Instituts für Astronomie der Universität Hawaii, wird diese Mission eine neue Ära in der Planetenforschung einläuten. Das Objekt, das zuvor durch bodengestützte Teleskope entdeckt wurde, wird nun direkt mit Hilfe eines Raumschiffs erforscht. Kamo'oalewa, was aus dem Hawaiischen übersetzt „oszillierender Himmelskörper“ bedeutet, zeichnet sich durch seine ungewöhnliche Umlaufbahn relativ zur Erde aus.

Wenn Tianwen-2 bestätigt, dass der Asteroid vom Mond stammt, wird dies Theorien stärken, dass Erde und Mond in der Vergangenheit Material ausgetauscht haben. Solche Studien sind von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der frühen Dynamik des Sonnensystems. Derzeit warten chinesische Ingenieure und eine Gruppe internationaler Wissenschaftler auf die ersten Nahbereichsdaten des Raumschiffs.