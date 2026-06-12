China nimmt Wasserstoffanlage mit 700.000 Solarmodulen und KI-Steuerung in Betrieb

·31·Technologie
China nimmt Wasserstoffanlage mit 700.000 Solarmodulen und KI-Steuerung in Betrieb

China hat eines seiner größten Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien abgeschlossen. Laut der China Energy Investment Corporation (CHN Energy) wurde der landesweit größte Küstenenergiecluster, der Solarenergie, „grüne“ Wasserstoffproduktion und Energiespeichersysteme vereint, im Kreis Rudong in der Provinz Jiangsu vollständig in Betrieb genommen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das von Guohua Energy Investment umgesetzte Projekt wurde unter schwierigen natürlichen Bedingungen errichtet – in Küstengebieten, die regelmäßig von Überschwemmungen betroffen sind. In weniger als acht Monaten installierten Spezialisten über 110.000 Stahlbetonfundamente und montierten darauf fast 700.000 Solarmodule. Um das Ökosystem zu schützen, wurden alle Anlagen und Wartungswege auf speziellen, erhöhten Gestellen platziert.

Das Herzstück des Komplexes bildet ein 400 MW Solarkraftwerk. Zur Übertragung der erzeugten Energie ins Netz wurde ein neues 220 kV Küstenumspannwerk errichtet. Zudem umfasst das System einen Energiespeicher mit einer Kapazität von 120 MWh, um Schwankungen bei der Solarenergie auszugleichen und Lastspitzen abzudecken.

Der Wasserstoff-Hub des Projekts kann bei überschüssiger Solarenergie durch Wasserelektrolyse 1.500 m³ Wasserstoff pro Stunde produzieren. Das jährliche Produktionsvolumen beträgt 180 Tonnen „grünen“ Wasserstoffs. Verträge für die Lieferung dieses Produkts wurden bereits mit Chemieunternehmen unterzeichnet.

Alle Komponenten des Komplexes sind in einem einheitlichen digitalen Steuerungssystem zusammengefasst, das mithilfe von KI-Algorithmen die Energieerzeugung, -speicherung und Wasserstoffsynthese koordiniert. Diese Anlage ist ein geschlossenes Energie-Ökosystem, das jedes Kilowatt Energie maximal effizient nutzt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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