SpaceX nähert sich Rekord: Falcon 9 Booster fliegt zum 34. Mal ins All

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SpaceX nähert sich Rekord: Falcon 9 Booster fliegt zum 34. Mal ins All

Heute, am 11. Juni, hat SpaceX erfolgreich eine Falcon 9 Rakete gestartet, um die neueste Charge von Starlink Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Der Start erfolgte vom SLC-4E Komplex der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien zur Ortszeit. Im Rahmen der Mission Starlink 17-44 wurden 24 Internetsatelliten in die Erdumlaufbahn befördert. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Flug verlief im Standardmodus und alle Geräte trennten sich erfolgreich von der zweiten Stufe der Rakete. Ein wesentlicher Aspekt dieser Mission ist, dass die erste Stufe mit der Nummer B1071 nun zum 34. Mal während ihrer Betriebszeit ins All geflogen ist. Dieses Ergebnis liegt sehr nahe am Weltrekord für Wiederverwendungstechnologie.

Nach Erfüllung ihrer Aufgabe kehrte die Raketenstufe zur Erde zurück und landete erfolgreich auf der autonomen Seeplattform „Of Course I Still Love You“ (OCISLY) im Pazifischen Ozean. Dies hat erneut bewiesen, wie effektiv das Wiederverwendungsprogramm von SpaceX ist.

Die Wiederverwendung von Raketenstufen ermöglicht es dem Unternehmen, die Startkosten erheblich zu senken und das Tempo beim Aufbau der Starlink-Konstellation hoch zu halten. Derzeit hält der Booster B1067 den absoluten Rekord mit 35 Flügen ins All. Bemerkenswert ist, dass dieser Rekordflug erst vor drei Tagen stattfand.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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