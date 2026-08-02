Redmi K100 Pro Max Flaggschiff: Technische Daten und Testergebnisse

Der bekannte Insider Digital Chat Station hat Live-Fotos und erste Testergebnisse des kommenden Smartphones Redmi K100 Pro Max veröffentlicht. Laut ixbt.com ist das neue Gerät mit dem extrem leistungsstarken Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor ausgestattet, der durch seine hohe Performance und fortschrittliche Gaming-Fähigkeiten Aufmerksamkeit erregt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während der bei Raumtemperatur durchgeführten AnTuTu-Tests erzielte das Smartphone 3,72 Millionen Punkte. Gleichzeitig wurden im GeekBench 7 2965 Punkte im Single-Core-Modus und 10 064 Punkte im Multi-Core-Modus verzeichnet. Interessanterweise hatte Unternehmenschef Lu Weibing zuvor angegeben, dass das Gerät in AnTuTu bis zu 4,56 Millionen Punkte erreichen würde, was eine gewisse Abweichung bei den ersten Ergebnissen zeigt.

Gaming-Fähigkeiten und Display

Der Hersteller hat bei diesem Modell besonderes Augenmerk auf Gaming-Fähigkeiten gelegt. Das Redmi K100 Pro Max verfügt erstmals in der Geschichte über ein 185 Hz Display, wobei ein spezieller D2-Chip zur unabhängigen Bildverarbeitung und Bildrateninterpolation eingesetzt wird. Dies sorgt für eine hohe Flüssigkeit in dynamischen Spielen.

Während der Tests in verschiedenen Spielen wurden folgende Werte aufgezeichnet:

PUBG Mobile (hohe Flüssigkeit und Framerating-Generierung): durchschnittlich 183,7 fps (Energieverbrauch 4 W)

Delta Force: 185 fps (Energieverbrauch 4,9 W)

Honor of Kings: 143,8 fps (Energieverbrauch 3,2 W)

Annihilation Ring (bei maximaler Grafik): 59,9 fps (Energieverbrauch 4,2 W)

Akku und Präsentationsdatum

Ein weiterer Hauptvorteil des Geräts ist sein kapazitiver Akku. Berichten zufolge ist das Redmi K100 Pro Max mit einem 9070 mAh Akku ausgestattet. Die Hersteller betonen, dass dies die Akkulaufzeit im Vergleich zu Vorgängermodellen um glatte 40 Prozent erhöht.

Zudem ist im Smartphone ein Bose-Soundsystem integriert, was die Multimedia-Fähigkeiten weiter verbessert. Die offizielle Präsentation des lange erwarteten Redmi K100 Pro Max Flaggschiffs ist voraussichtlich für den 11. August dieses Jahres angesetzt.