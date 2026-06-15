Salesforce tätigt großen Deal auf dem KI-Markt: Fin für 3,6 Milliarden Dollar gekauft

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Salesforce tätigt großen Deal auf dem KI-Markt: Fin für 3,6 Milliarden Dollar gekauft

Salesforce, eines der weltweit führenden Unternehmen für Cloud-Technologie und Customer Relationship Management (CRM), hat einen weiteren großen Kauf getätigt, um seine Position im Bereich der AI zu stärken. Das Unternehmen gab offiziell bekannt, die auf Kundenservice spezialisierte Plattform Fin für 3,6 Milliarden Dollar zu erwerben. Es wird erwartet, dass dieser Deal eine neue Phase im Wettbewerb um die Entwicklung von AI-Agenten für den Unternehmenssektor einleitet. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die Plattform Fin, früher bekannt als Intercom, bietet Multi-Channel-AI-Agenten an. Diese Technologie ist in der Lage, Kundenanfragen über verschiedene Kommunikationskanäle wie Live-Chats, WhatsApp, SMS, Telefonanrufe und Slack automatisch zu lösen. Die Salesforce-Geschäftsführung plant, das Fin-Team und dessen Entwicklungen in die bestehende Agentforce-Plattform zu integrieren.

Neue Funktionen der Agentforce-Plattform

Marc Benioff, CEO von Salesforce, betonte, dass die Fin-Technologien die automatisierten Systeme, die für die Unternehmenskunden des Unternehmens entwickelt werden, noch effizienter machen werden. Mit Agentforce können Unternehmen spezialisierte AI-Agenten erstellen, die komplexe Aufgaben ohne menschliches Eingreifen basierend auf ihren Bedürfnissen erledigen. Dies trägt zur Beschleunigung von Geschäftsprozessen und zur Kostensenkung bei.

Eoghan McCabe, Mitgründer und CEO von Fin, erklärte, dass dieser Deal neue Horizonte für das Unternehmen eröffne. Seinen Worten zufolge werden die Ressourcen von Salesforce die Verbesserung interner Agenten wie des Apex-Modells und des Operators, die von Fin entwickelt wurden, beschleunigen. Es ist anzumerken, dass die Zusammensetzung der Unternehmensführung unverändert bleibt und McCabe seine Tätigkeit als CEO fortsetzt.

Der Abschluss dieser Transaktion wird im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2027 von Salesforce erwartet (Kalenderjahr Anfang 2027). Dieser Zeitraum hängt mit Besonderheiten im Finanzberichterstattungssystem des Unternehmens zusammen. Experten zufolge ist diese Investition von 3,6 Milliarden Dollar Teil der Strategie von Salesforce, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Tech-Giganten wie Microsoft und Google zu erlangen.

Während auch auf dem usbekischen Markt das Interesse an Unternehmenssteuerungssystemen und AI wächst, sind solche Schritte von Giganten wie Salesforce auch für den lokalen IT-Sektor von großer Bedeutung. Die Mehrsprachenunterstützung der Fin-Plattform könnte in Zukunft dazu beitragen, die Servicequalität für usbekischsprachige Kunden zu verbessern.

Insgesamt entwickelt sich der Markt für AI-basierten Kundenservice rasant. Die Partnerschaft zwischen Salesforce und Fin wird nicht nur als technologische Integration, sondern als strategische Allianz bewertet, die die Kultur der Geschäftskommunikation mit Kunden grundlegend verändern könnte.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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