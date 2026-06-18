Auf der renommierten Computex 2026 Messe in Taiwan präsentierte die Marke Ocypus neue Produkte, die Computer-Enthusiasten in Staunen versetzen werden. Das Unternehmen stellte nicht nur traditionelle Flüssigkeitskühlsysteme (AIO) vor, sondern auch mechanisch variable Geräte, die den Luftstrom im Gehäuse dynamisch steuern. Es wird erwartet, dass diese Innovationen sowohl die Effizienz als auch die Optik moderner Gaming-PCs auf eine neue Stufe heben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Star der Präsentation war das Modell Omega L36 Ultra ENG Limited. Dieses 360 mm Kühlsystem wird in einer limitierten Auflage von nur 200 Stück produziert. Die Besonderheit des Geräts liegt darin, dass sich bei steigender CPU-Temperatur spezielle „Blütenblätter“ am Pumpenblock öffnen und so die Geometrie verändern. Zusammen mit dem internen Lüfter versorgt dieser Mechanismus nicht nur die CPU, sondern auch die umliegenden VRM-Radiatoren und RAM-Module mit zusätzlicher Luft. Laut ixbt.com liegt der Preis dieses exklusiven Modells bei 300 Dollar.

Neue Ansätze bei Kühlsystemen

Für den Massenmarkt bietet das Unternehmen zudem das Modell Omega L36 Air ARGB an. Obwohl es mit 160 Dollar halb so viel kostet wie die Ultra-Version, sind die Funktionen nicht minderwertig. Es verfügt über ein 3,5-Zoll-Display und einen beweglichen Rahmen, der sich je nach Temperatur erweitert. Zudem wurde das Modell Delta L36 Elite ARGB Digital vorgestellt. Die Ingenieure von Ocypus verwendeten anstelle eines Standard-OLED-Bildschirms eine spiegelnde Oberfläche mit holografischem Effekt, was dem Gerät einen futuristischen Look verleiht.

Eine weitere interessante Serie sind die Modelle Sigma L36 EX und L42 EX, die mit fast quadratischen 3,95-Zoll-Bildschirmen ausgestattet sind. Über diese Displays können Benutzer mithilfe einer speziellen Software Systemparameter, Animationen oder Videos verfolgen. Das größere Modell mit einem 420 mm Radiator ist für Hochleistungs-CPUs konzipiert und bietet eine effiziente Wärmeableitung.

Moderne und funktionale Gehäuse

Delta C40: Ein kompaktes Modell mit einer Frontplatte aus Holzdekor und Metallgitter.

Ein kompaktes Modell mit einer Frontplatte aus Holzdekor und Metallgitter. Sigma C50 Air ARGB: Ein vertikales Gehäuse mit gebogenem Frontglas und der Möglichkeit, einen separaten 5,5-Zoll-IPS-Bildschirm zu installieren.

Ein vertikales Gehäuse mit gebogenem Frontglas und der Möglichkeit, einen separaten 5,5-Zoll-IPS-Bildschirm zu installieren. Iota C74 Curve ARGB: Ein Gehäuse vom „Aquarium“-Typ mit nahtlos gebogenem Glas an der Vorder- und Seite.

Neben den Kühlsystemen zeigte Ocypus auch drei neue Gehäuse:

Das Modell Iota C74 ist mit fünf ARGB-Lüftern ausgestattet, wobei eine der Ecken in einer abgeschnittenen Form gestaltet ist. Dieses Design dient dazu, den Luftstrom direkt in den zentralen Teil des Systems zu leiten. Bei allen neuen Gehäusen befinden sich Tasten und Anschlüsse an der Vorderseite, was den Komfort für Benutzer erhöht, da solche ästhetischen Geräte meist auf dem Schreibtisch stehen.

Sollten diese Neuheiten auf den Markt in Usbekistan kommen, wären sie ideal für E-Sport-Fans und Builder von leistungsstarken Workstations. Die technischen Lösungen von Ocypus zeigen, dass sie mit Giganten wie ASUS oder MSI konkurrieren können.