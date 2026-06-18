Google testet neues reCAPTCHA-System: Handgesten nun erforderlich

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Google testet neues reCAPTCHA-System: Handgesten nun erforderlich

Google hat mit dem Testen einer völlig neuen Methode zur Bekämpfung von AI-Bots begonnen. Künftig müssen Nutzer vor der Kamera bestimmte Handgesten ausführen, um zu beweisen, dass sie ein echter Mensch sind. Diese Technologie ist der nächste Schritt zur Aufgabe traditioneller Methoden wie der Bildauswahl oder der Eingabe verzerrter Buchstaben. Dies berichtet Ixbt.com Bericht meldet.

Laut ixbt.com fordert das neue reCAPTCHA-System den Zugriff auf die Kamera an und schlägt die Ausführung einfacher Gesten vor. Das System analysiert ein kurzes Video und identifiziert 21 Hauptpunkte (Koordinaten) der menschlichen Handfläche. Über diesen Satz von Messungen unterscheiden Algorithmen, ob die Bewegung von einem lebenden Menschen oder einem automatisierten Skript ausgeführt wird.

Sicherheits- und Datenschutzfragen

Google-Vertreter betonen, dass die persönlichen Daten der Nutzer in diesem Prozess nicht gefährdet sind. Laut einer Erklärung des Unternehmens wird das Video nicht mit der Identität des Nutzers verknüpft, es wird kein Audio aufgezeichnet und alle Videomaterialien werden sofort nach Abschluss der Prüfung gelöscht. In der Fachsprache wird diese Methode als "liveness detection" (Lebenderkennung) bezeichnet.

Die Einführung des neuen Systems ist mit der Entwicklung von AI-Agenten verknüpft. Heutzutage umgehen moderne Bots einfache visuelle CAPTCHA-Tests mühelos. Der neue Ansatz soll eine effektive Barriere gegen Massenregistrierungen von Konten, Anmeldeversuche mit gestohlenen Passwörtern und andere Arten von Online-Betrug sein.

Nutzerreaktionen und Kritik

Diese Neuigkeit hat jedoch ernsthafte Debatten unter Cybersicherheitsexperten und normalen Nutzern ausgelöst. Viele betonen, dass die Verpflichtung zur Kameranutzung ein Eingriff in die Privatsphäre sei. In Diskussionen im sozialen Netzwerk X äußerten Nutzer Besorgnis über die aktive Integration biometrischer Daten in die Online-Identifikation.

Eine weitere Gruppe von Kritikern bezweifelt die Effektivität dieser Methode. Sie glauben, dass Hacker Wege finden könnten, dieses System mithilfe von virtuellen Kameras oder synthetisierten (deepfake) Videos zu täuschen. Dennoch arbeitet Google weiter an Technologien zum Verständnis von Handgesten.

Zur Erinnerung: Google hatte zuvor eine Funktion zur Erkennung der Handhebe-Geste auf der Google Meet-Plattform eingeführt. Zudem führt das Unternehmen Patentrecherchen zu Technologien durch, die die Verfolgung von Handbewegungen mittels akustischer Signale ohne Kamera ermöglichen. Für Nutzer in Usbekistan könnte diese Neuerung in naher Zukunft bei der Nutzung von Google-Diensten zur Normalität werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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