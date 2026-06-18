One UI 8.5 Update für Galaxy Z Fold7 veröffentlicht: Flaggschiff-Funktionen nun auf dem faltbaren Smartphone

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One UI 8.5 Update für Galaxy Z Fold7 veröffentlicht: Flaggschiff-Funktionen nun auf dem faltbaren Smartphone

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat mit der Verteilung der stabilen Version des Betriebssystems One UI 8.5 für sein neuestes faltbares Flaggschiff — das Galaxy Z Fold7 — begonnen. Dieses Update ist derzeit für Nutzer in Indien und europäischen Regionen verfügbar und führt eine Reihe von intelligenten und systemseitigen Komfortfunktionen ein. Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Unternehmens, Geräte verschiedener Segmente innerhalb seines Ökosystems auf ein einheitliches funktionales Niveau zu bringen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Informationen des bekannten Insiders Tarun Vats basiert die Firmware mit der Nummer F966BXXUABZF1 auf der Android 16 Plattform. Das Update-Paket hat eine Größe von etwa 932 MB und enthält den Sicherheitspatch vom 5. Juni 2026. Dies hebt den Schutz der persönlichen Daten der Nutzer auf eine neue Stufe.

KI und Benachrichtigungsmanagement

Die wichtigsten Neuerungen der One UI 8.5 Version debütierten zuvor auf den Galaxy S26 Flaggschiffen. Nun werden diese Funktionen auch den Besitzern des Galaxy Z Fold7 zur Verfügung gestellt. Die bemerkenswertesten Aspekte des Updates sind:

  • Priorisierung von Benachrichtigungen basierend auf Wichtigkeit;
  • Automatische kurze Zusammenfassung des Inhalts eingehender Nachrichten;
  • Eine integrierte Systemfunktion zur Analyse von Dateiinhalten und zur Erstellung kurzer Zusammenfassungen.
Diese Möglichkeiten dienen insbesondere auf Geräten mit großem Bildschirm wie dem Galaxy Z Fold7 der Steigerung der Produktivität. Nutzer können nun den Kern eines Dokuments direkt im System sehen, ohne jede Datei vollständig öffnen zu müssen.

Interessanterweise hat Samsung diese neuen Funktionen zwar für die Galaxy S25 Modelle freigeschaltet, doch Galaxy S24 Nutzer wurden im letzten Update von diesen Möglichkeiten ausgeschlossen. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine neuesten AI Funktionen hauptsächlich für die letzten zwei Flaggschiff-Generationen reserviert.

Es wird erwartet, dass dieses Update in den kommenden Tagen auch für Nutzer in Usbekistan verfügbar sein wird. In der Regel erreichen Firmware-Versionen, die für die europäische Region veröffentlicht wurden, kurz darauf die Geräte auf dem zentralasiatischen Markt. Um nach dem Update zu suchen, wird empfohlen, in den Smartphone-Einstellungen zum Bereich "Software-Update" zu navigieren.

Es ist anzumerken, dass der Insider Tarun Vats zuvor die Veröffentlichungstermine der One UI 8.0 Beta-Version sowie die Präsentationszeiten der Galaxy S24 und Galaxy S25 Modelle genau vorhergesagt hatte. Seine neuesten Informationen zeigen eine neue Phase der Softwareentwicklung für Samsung-Nutzer auf.

SamsungGalaxy Z Fold7One UI 8.5Android 16Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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