Russland plant die Produktion vollständig nationaler Geldautomaten bis 2027

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Russland plant die Produktion vollständig nationaler Geldautomaten bis 2027

Das russische Unternehmen Goznak gab bekannt, dass bis 2027 Geldautomaten erscheinen werden, die vollständig aus lokalen Komponenten bestehen. Dieses Projekt wird als wichtiger Schritt zur Sicherung der technologischen Souveränität des Landes im Finanzsektor gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Arkady Trachuk, CEO von Goznak, wurde ein Prototyp des Recycling-Moduls (die Einheit für die Prüfung, Annahme und Ausgabe von Banknoten), das komplexeste Teil eines Geldautomaten, entwickelt. Dieses Gerät gilt als das "Herz" des Geldautomaten und wurde bisher hauptsächlich importiert.

Bis Ende dieses Jahres planen die Spezialisten von Goznak, den technischen Teil und die Software des Recycling-Moduls vollständig fertigzustellen. Anschließend wird das Gerät bei der Zentralbank von Russland getestet und der Prozess zur Erlangung der entsprechenden Zertifikate eingeleitet.

Technologische Unabhängigkeit und Testphasen

Nachdem das neue Gerät alle technischen Prüfungen bestanden hat, wird es in Gehäuse eingebaut, die von lokalen Herstellern montiert werden. Dieser Prozess umfasst nicht nur mechanische Teile, sondern auch komplexe Algorithmen zur Sicherung von Bankgeschäften.

Laut ixbt.com basieren die meisten in Russland produzierten Geldautomaten derzeit noch auf ausländischen Komponenten. Die Entwicklung eines lokalen Recycling-Moduls wird diese Abhängigkeit beseitigen und eine vollständige Lokalisierung der Produktion ermöglichen.

Experten betonen, dass die Entwicklung solcher Technologien für die Stabilität des Bankensystems von entscheidender Bedeutung ist. Angesichts internationaler Sanktionen und des Marktaustritts ausländischer Lieferanten ist die Nutzung interner Ressourcen zur Erhaltung der Bankeninfrastruktur notwendig geworden.

Bei erfolgreicher Umsetzung des Projekts werden russische Banken ab 2027 Geräte installieren, die auf vollständig lokalen Technologien basieren. Es wird erwartet, dass dies künftig die Kosten für die Wartung von Geldautomaten und die Lieferung von Ersatzteilen senken wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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