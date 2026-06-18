Großer Cyberangriff in Texas: Über 3 Millionen Führerscheine und Passdaten gestohlen

·0·Technologie
Großer Cyberangriff in Texas: Über 3 Millionen Führerscheine und Passdaten gestohlen

Ein großer Cyberangriff auf staatliche Systeme im US-Bundesstaat Texas hat dazu geführt, dass persönliche Daten von über 3 Millionen Bürgern in die Hände von Hackern gelangten. Nach Angaben des Generalstaatsanwalts des Staates handelt es sich bei diesem Vorfall um eine der größten Datenlecks in der Region in diesem Jahr. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet sie.

Ziel des Angriffs war das Texas Parks & Wildlife Department; Hacker verschafften sich erfolgreich Zugang zum System eines externen Dienstleisters, der für den Verkauf von Jagd- und Angelizenzen zuständig ist. Über dieses System haben Bewohner und Besucher des Staates die entsprechenden Genehmigungen beantragt.

Sicherheitslücken und gestohlene Daten

Laut TechCrunch erbeuteten die Cyberkriminellen nicht nur Führerschein- und Passnummern, sondern auch E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Wohnadressen der Nutzer. Die Offenlegung solcher Daten könnte die Grundlage für Identitätsdiebstahl und verschiedene Finanzbetrügereien in der Zukunft schaffen.

Vertreter des Ministeriums teilten mit, dass die Cybersicherheitsabteilung den Vorfall kürzlich entdeckt habe, doch genaue Details darüber, wann der Angriff stattfand und welcher Natur er war, wurden bisher nicht bekannt gegeben. Auch der Name des für die Datenbank verantwortlichen Dienstleisters wird geheim gehalten.

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über Forderungen der Hacker oder darüber, dass die gestohlenen Daten zum Verkauf angeboten wurden. Die Regierung von Texas gab bekannt, dass sie Maßnahmen ergreift, um betroffene Bürger zu benachrichtigen und die Folgen des Cyberangriffs zu beheben.

Globale Cybersicherheitsherausforderungen

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, wie anfällig der Datenaustausch zwischen Regierungsbehörden und Drittanbietern sein kann. In Usbekistan, wo die Digitalisierungsprozesse schnell voranschreiten, ist der Schutz personenbezogener Datenbanken und die Einhaltung internationaler Cybersicherheitsstandards von entscheidender Bedeutung.

Experten betonen, dass Vorfälle wie in Texas oft durch veraltete Software im System oder den menschlichen Faktor verursacht werden. Die US-Bundesbehörden setzen derzeit ihre Ermittlungen zu dem Vorfall fort.

TexasCyberangriffDatenleckHackerCybersicherheit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Berühmter TV-Moderator Karamo Brown stellt KI-Klon vorBerühmter TV-Moderator Karamo Brown stellt KI-Klon vorHeute, 16:56Wird Apple Produktpreise aufgrund der Speicherchip-Krise erhöhen?Wird Apple Produktpreise aufgrund der Speicherchip-Krise erhöhen?Heute, 16:36iPhone 18 Pro Preis steigt voraussichtlich stark: Apple-Smartphones könnten 1400 Dollar erreicheniPhone 18 Pro Preis steigt voraussichtlich stark: Apple-Smartphones könnten 1400 Dollar erreichenHeute, 16:28Xiaomi führt 10-jährige kostenlose Servicegarantie für seine Klimaanlagen einXiaomi führt 10-jährige kostenlose Servicegarantie für seine Klimaanlagen einHeute, 16:26Partnerschaft zwischen Sber und Rostelecom: Gegensprechanlagen nun per Smart Speaker steuerbarPartnerschaft zwischen Sber und Rostelecom: Gegensprechanlagen nun per Smart Speaker steuerbarHeute, 16:00MapTap: Das neue intellektuelle Geografie-Spiel, das Wordle ersetztMapTap: Das neue intellektuelle Geografie-Spiel, das Wordle ersetztHeute, 15:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht