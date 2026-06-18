Großer Cyberangriff in Texas: Über 3 Millionen Führerscheine und Passdaten gestohlen

Ein großer Cyberangriff auf staatliche Systeme im US-Bundesstaat Texas hat dazu geführt, dass persönliche Daten von über 3 Millionen Bürgern in die Hände von Hackern gelangten. Nach Angaben des Generalstaatsanwalts des Staates handelt es sich bei diesem Vorfall um eine der größten Datenlecks in der Region in diesem Jahr. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet sie.

Ziel des Angriffs war das Texas Parks & Wildlife Department; Hacker verschafften sich erfolgreich Zugang zum System eines externen Dienstleisters, der für den Verkauf von Jagd- und Angelizenzen zuständig ist. Über dieses System haben Bewohner und Besucher des Staates die entsprechenden Genehmigungen beantragt.

Sicherheitslücken und gestohlene Daten

Laut TechCrunch erbeuteten die Cyberkriminellen nicht nur Führerschein- und Passnummern, sondern auch E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Wohnadressen der Nutzer. Die Offenlegung solcher Daten könnte die Grundlage für Identitätsdiebstahl und verschiedene Finanzbetrügereien in der Zukunft schaffen.

Vertreter des Ministeriums teilten mit, dass die Cybersicherheitsabteilung den Vorfall kürzlich entdeckt habe, doch genaue Details darüber, wann der Angriff stattfand und welcher Natur er war, wurden bisher nicht bekannt gegeben. Auch der Name des für die Datenbank verantwortlichen Dienstleisters wird geheim gehalten.

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über Forderungen der Hacker oder darüber, dass die gestohlenen Daten zum Verkauf angeboten wurden. Die Regierung von Texas gab bekannt, dass sie Maßnahmen ergreift, um betroffene Bürger zu benachrichtigen und die Folgen des Cyberangriffs zu beheben.

Globale Cybersicherheitsherausforderungen

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, wie anfällig der Datenaustausch zwischen Regierungsbehörden und Drittanbietern sein kann. In Usbekistan, wo die Digitalisierungsprozesse schnell voranschreiten, ist der Schutz personenbezogener Datenbanken und die Einhaltung internationaler Cybersicherheitsstandards von entscheidender Bedeutung.

Experten betonen, dass Vorfälle wie in Texas oft durch veraltete Software im System oder den menschlichen Faktor verursacht werden. Die US-Bundesbehörden setzen derzeit ihre Ermittlungen zu dem Vorfall fort.