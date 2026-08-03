12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)

Mahmud Muradov hat bewiesen, dass die größten Gelegenheiten manchmal dann entstehen, wenn fast keine Zeit mehr für die Vorbereitung bleibt. Der usbekische Kämpfer nahm nach einem Gegnerwechsel kurzfristig einen Titelkampf an und besiegte den zweifachen OKTAGON-Champion Will Fleury in der zweiten Runde durch technischen Knockout.

Damit sicherte sich der 36-jährige Muradov den Halbschwergewichtsgürtel. Nun umfasst seine Sammlung die interimsweise OKTAGON-Mittelgewichtsmeisterschaft und den regulären Titel im Halbschwergewicht.

Muradov nahm den Kampf mit nur 12 Tagen Vorlauf an

Beim OKTAGON 92 in Prag sollte Fleury seinen Gürtel eigentlich in einem Rückkampf gegen Daniel Škvor verteidigen, einen der Spitzenreiter der Halbschwergewichtsrangliste.

Allerdings musste der tschechische Athlet den Kampf absagen, da er sich im Training einen Riss der Brustmuskelsehne zugezogen hatte. 12 Tage vor dem Titelkampf wandte sich die Organisation an Muradov. Der usbekische Kämpfer, der normalerweise im Mittelgewicht bis 83,9 Kilogramm antritt, erklärte sich bereit, ins 93-Kilo-Limit aufzusteigen.

Diese Entscheidung war ein großes Risiko. Muradov hatte praktisch keine Möglichkeit, sich an das neue Gewicht anzupassen, einen speziellen Matchplan für den Gegner zu erstellen oder ein vollständiges Trainingslager zu absolvieren. Fleury hingegen betrat das Oktagon mit einer Siegesserie bei OKTAGON, zwei Meisterschaftsgürteln und dem Status des stärksten Kämpfers der Organisation.

19 Sekunden reichten in der zweiten Runde

Der Titelkampf, der am 1. August in der Open-Air-Arena Štvanice in Prag stattfand, war der Co-Main-Event des Turniers. Im Hauptkampf des Abends trafen Lucie Szabová und Lucie Pudilová aufeinander.

Muradov leitete den entscheidenden Angriff in den ersten Sekunden der zweiten Runde ein. Er brachte Fleury mit einer Schlagkombination in große Bedrängnis und setzte nach. Der Schiedsrichter brach das Duell ab, 19 Sekunden nach Beginn der Runde.

Offizielles Ergebnis:

Sieger — Mahmud Muradov;

Art — technischer Knockout durch Schläge;

Runde — zweite;

Zeit — 0:19;

Trophäe — OKTAGON-Halbschwergewichtsgürtel.

Fleurys Doppelgürtel-Herrschaft beendet

Will Fleury ging als amtierender OKTAGON-Champion im Schwer- und Halbschwergewicht in den Kampf. Der Ire hatte den Halbschwergewichtsgürtel 2024 durch einen Punktsieg gegen Karlos Vémola gewonnen und wurde später auch Schwergewichtsmeister.

Das Duell gegen Muradov sollte Fleurys erste Titelverteidigung in der 93-Kilogramm-Division sein. Doch der kurzfristig verpflichtete Gegner warf seine Pläne komplett über den Haufen, und im offiziellen Bericht der Organisation wurde betont, dass Muradov die Herrschaft des irischen Champions beendet hat.

Fleury behält seinen Schwergewichtsgürtel, aber der Thron im Halbschwergewicht gehört nun Muradov.

Muradov besitzt gleichzeitig Gürtel in zwei Gewichtsklassen

Der usbekische Kämpfer war im Juni 2025 durch einen einstimmigen Punktsieg nach fünf Runden gegen Patrik Kincl interimsmäßiger OKTAGON-Mittelgewichtsmeister geworden.

Nach dem Sieg über Fleury sieht Muradovs Status wie folgt aus:

im Mittelgewicht — Interims-Champion;

im Halbschwergewicht — unumstrittener Champion.

Insofern kann man ihn als «Doppel-Champion» bezeichnen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Titel im Mittelgewicht ein Interimstitel ist.

Von Polen nach Prag — Gürtel nach drei verschiedenen Regelwerken

Im März 2026 gewann Muradov auch einen Schwergewichtsgürtel in der polnischen Organisation FAME. Er besiegte Denis Labryga in einem modifizierten Kickboxkampf mit MMA-Handschuhen einstimmig nach Punkten. Dieses Resultat ging nicht in den professionellen MMA-Rekord ein, da der Kampf als Schaukampf nach modifizierten Kickboxregeln ausgetragen wurde.

Somit wurden Muradovs letzte Gürtel in drei unterschiedlichen Disziplinen errungen: der interimsweise MMA-Mittelgewichtstitel, der Schwergewichtsgürtel im modifizierten Kickboxen und nun die unumstrittene OKTAGON-Halbschwergewichtsmeisterschaft.

Auch der Profi-Rekord wurde aktualisiert

Nach dem Sieg über Fleury steht Muradovs Profi-MMA-Bilanz bei 30 Siegen, 8 Niederlagen und 1 No Contest. 19 seiner Siege errang er durch Knockout oder technischen Knockout.

Dies war Muradovs fünfter MMA-Profi-Sieg in Folge. In der Phase nach der UFC bezwang er nacheinander Scott Askham, Yasubey Enomoto, Patrik Kincl und nun Will Fleury.

Welcher Kampf erwartet Muradov als Nächstes?

Vor dem neuen Halbschwergewichtschampion stehen zwei Wege. Der erste ist die Titelverteidigung in der 93-Kilo-Division. Der zweite ist die Rückkehr ins Mittelgewicht, um die Interims- und Haupttitel in einem Vereinigungskampf zusammenzuführen.

In der offiziellen Rangliste mit Stand vom 24. Juli wird Krzysztof Jotko als unumstrittener Mittelgewichtsmeister geführt, während Muradov den Interims-Gürtel hält. Daher wäre ein Vereinigungskampf zwischen ihnen eine logische Option, allerdings wurde Muradovs nächster Gegner offiziell noch nicht verkündet.

Muradov hat eine vor 12 Tagen eingegangene Risiko-Entscheidung in einen der größten Triumphe seiner Karriere verwandelt. In Prag hat er nicht nur einen neuen Gürtel gewonnen — indem er einen viel schwereren Doppel-Champion zu Beginn der zweiten Runde stoppte, hob er seinen Status auf der europäischen MMA-Bühne auf ein neues Niveau.

Meinst du, Muradov sollte seinen nächsten Kampf im Halbschwergewicht bestreiten oder ins Mittelgewicht zurückkehren, um die Gürtel zu vereinen? Schreibe deine Meinung in die Kommentare und teile den Artikel mit Sportfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!