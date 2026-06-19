Elastic, einer der weltweit führenden Anbieter für Datensuche und -analyse, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von DeductiveAI getroffen, einem Startup, das KI zur Erkennung von Softwarefehlern einsetzt. Laut Quellen von TechCrunch wird der Deal auf bis zu 85 Millionen Dollar geschätzt. Dieser Schritt unterstreicht den Trend großer Technologiekonzerne, agentische AI-Technologien in ihre Produkte zu integrieren. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

DeductiveAI wurde 2023 gegründet und hat sich in kurzer Zeit im Bereich des Software-Engineerings etabliert. Im November letzten Jahres sammelte das Startup 7,5 Millionen Dollar an Investitionen von CRV, Databricks Ventures und anderen Investoren ein. Während das Unternehmen damals mit 33 Millionen Dollar bewertet wurde, zeigt die fast dreifache Steigerung des Wertes innerhalb eines Jahres das hohe Interesse an diesem Sektor.

AI SRE: Die Ära der automatisierten Systemwiederherstellung

DeductiveAI ist im Bereich des AI SRE (KI-basiertes Site Reliability Engineering) tätig. Da das Volumen des von KI geschriebenen Codes heute stark zunimmt, wird eine manuelle Fehlerprüfung nahezu unmöglich. Die Technologie von DeductiveAI findet Fehler automatisch und schlägt Lösungen zu deren Behebung vor. Dies ermöglicht es Ingenieuren, ihre Zeit für die Entwicklung neuer Produkte zu nutzen, anstatt sie nur für die Fehlerbehebung aufzuwenden.

Elastic ist bekannt für seine Elasticsearch-Suchmaschine und Analysetools. Die Observability-Software des Unternehmens hilft Ingenieuren bei der Systemüberwachung und der Erkennung von Sicherheitsbedrohungen. Die Integration der DeductiveAI-Technologie wird der Elastic-Plattform die Funktion zur automatisierten Fehlerbehebung in Echtzeit hinzufügen.

Die Gründer des Startups, Rakesh Kothari und Sameer Agarwal, sind Experten mit großer Erfahrung in der Branche. Kothari war zuvor VP of Engineering bei ThoughtSpot, während Agarwal bei Giganten wie der Apache Software Foundation und Meta tätig war. Zudem gilt er als einer der Gründungsingenieure von Databricks.

Marktwettbewerb und Perspektiven

Obwohl DeductiveAI einen Jahresumsatz von etwa 1 Million Dollar erzielt, steht es im Wettbewerb mit großen Konkurrenten wie Resolve AI. Zu Ihrer Information: Resolve AI wurde kürzlich mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Dennoch stellt dieser Kauf für Elastic einen strategischen Sieg dar, um sein Ökosystem intelligenter und autonomer zu gestalten.

Diese Vereinbarung ist auch ein wichtiges Signal für Entwickler und IT-Unternehmen in Schwellenmärkten wie Usbekistan. AI wird nicht nur beim Schreiben von Code, sondern auch bei der Gewährleistung des stabilen Systembetriebs zum wichtigsten Werkzeug. Es wird erwartet, dass lokale Spezialisten, die Plattformen wie Elastic nutzen, bald über fortschrittlichere und automatisierte Analysewerkzeuge verfügen.