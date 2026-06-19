Amazon Satelliten-Internet startet dieses Jahr in Usbekistan

Im digitalen Ökosystem und Telekommunikationssektor Usbekistans findet eine wahrhaft revolutionäre Entwicklung statt. Selbst in den entlegensten und am schwersten zugänglichen Regionen unseres Landes wird der Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Internet ermöglicht. Digitalminister Sherzod Shermatov verkündete die lang erwartete gute Nachricht: Das Low-Earth-Orbit-Satellitensystem "Amazon LEO" des Weltgiganten Amazon betritt offiziell den usbekischen Markt.

Die Unterzeichnung des offiziellen bilateralen Abkommens zur Umsetzung dieses historischen Projekts findet genau in dieser Woche statt. Die vollständige Inbetriebnahme des globalen Projekts im ganzen Land ist bis Ende 2026 geplant.

Überlegen gegenüber Starlink: Welche Vorteile bietet "Amazon LEO"?

Minister Sherzod Shermatov betonte, dass diese von Amazon bereitgestellte Weltraumtechnologie in Bezug auf mehrere wichtige technische Kennzahlen, die Qualität der Datenübertragung und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt den bestehenden globalen Alternativen, einschließlich des bekannten "Starlink"-Systems, deutlich überlegen ist.

Die Einführung der neuen Technologie in unserem Land wird zur Lösung der folgenden wichtigen Fragen beitragen:

Erweiterung des Versorgungsbereichs: Selbst die entlegensten Dörfer, die für lokale Mobilfunkbetreiber und Kabelinternet schwer erreichbar sind, werden an das Netzwerk angeschlossen.

Beseitigung geografischer Barrieren: Die Hochgebirgs- und weiten Wüstenregionen unseres Landes werden vollständig von einem globalen Hochgeschwindigkeitsnetz abgedeckt.

Legale und sichere Verbindung: Nach Abschluss der Vereinbarungen auf Regierungsebene werden spezielle Empfangsgeräte (Terminals) von "Amazon LEO" offiziell und legal in der Republik zum Verkauf angeboten und für die Nutzung freigegeben.

Abschließendes Fazit der Zamin-Analysten: Diese Initiative des Ministeriums für digitale Technologien ist ein riesiger Schritt zur Beseitigung der digitalen Kluft in Usbekistan. Die Einführung von Satelliten-Internet nach Weltstandard eröffnet neue Möglichkeiten nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für Schulen, medizinische Einrichtungen und Unternehmen in abgelegenen Gebieten. Es steht außer Frage, dass "Amazon LEO", ein ernsthafter Konkurrent zu Elon Musks "Starlink", die Internetgeschwindigkeit in Usbekistan in diesem Jahr auf eine neue Stufe heben wird.

Verfolgen Sie moderne Technologien, Erkenntnisse über satellitengestütztes Internet und die aktuellsten Nachrichten der digitalen Welt immer bei uns auf den Seiten von Zamin!