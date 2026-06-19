TerraMow X AWD: Intelligenter Mini-Panzer mit 28-Kern-Prozessor für Gärten vorgestellt

In der Welt der Gartentechnologie findet eine echte Revolution statt: TerraMow hat auf der Kickstarter-Plattform sein neues Flaggschiff präsentiert — den robotergesteuerten Rasenmäher TerraMow X AWD. Dieses Gerät, das optisch an einen Mini-Panzer erinnert, beeindruckt Branchenexperten nicht nur durch sein Design, sondern auch durch seine Leistung und KI-Fähigkeiten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das neue Gerät für die autonome Pflege großer Flächen konzipiert. Der TerraMow X AWD ist mit einem Allradantrieb (AWD) und einer Einzelradaufhängung ausgestattet, wodurch er sich selbst in Gärten mit komplexesten Reliefs mühelos bewegen kann. Das Hauptmerkmal des Geräts liegt in seiner Hardware — der Roboter wird von einem leistungsstarken 28-Kern-Prozessor angetrieben, der komplexe Berechnungen in Sekunden ermöglicht.

Künstliche Intelligenz und hohe Leistung

Bei der Navigation haben die Ingenieure auf traditionelle Sensoren verzichtet und setzen stattdessen auf das AI Vision-System. Sechs um das Gehäuse installierte Kameras ermöglichen es dem Gerät, die Umgebung in 360 Grad zu sehen und Hindernisse zu erkennen. Der TerraMow X AWD kann bis zu 1200 Quadratmeter pro Stunde mähen, was ihn zu einem der schnellsten Roboter seiner Klasse macht.

Auch der Bewegungsalgorithmus des Roboters ist besonders: Wenn er das Ende einer Reihe erreicht, dreht er nicht um, sondern verschiebt sich einfach seitlich und setzt die Bewegung in entgegengesetzter Richtung fort. Dieser Ansatz spart Arbeitszeit und verhindert übermäßigen Druck auf die Grasnarbe. Das Gerät deckt eine Fläche von 6000 m2 ab, mit zusätzlichen Akkus kann dieser Wert auf bis zu 11.000 m2 gesteigert werden.

Technische Daten und Preis

Der TerraMow X AWD ist für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen ausgelegt. Er bewältigt mühelos Steigungen bis zu 42 Grad und Unebenheiten bis zu 7 Zentimetern. Die Schneideeinheit besteht aus drei Scheiben mit einer Gesamtbreite von 50,2 Zentimetern. Die Schnitthöhe ist in einem Bereich von 25 Millimetern bis 100 Millimetern einstellbar.

Allradantrieb und Einzelradaufhängung;

28-Kern-Prozessor und 6 Kameras;

Fähigkeit zur Bewältigung von 42-Grad-Steigungen;

Spezielle Schnittstelle für Zusatzgeräte wie Trimmer;

Gewicht — ca. 40 kg.

Derzeit kann das Gerät in der Finanzierungsphase des Projekts für 2700 Dollar reserviert werden. Zukünftig wird der Einzelhandelspreis voraussichtlich bei 3700 Dollar liegen. Die Auslieferung an die ersten Besteller ist für September 2026 geplant. Unter den Bedingungen in Usbekistan könnte eine solche Technik bei der automatisierten Pflege großer Wohnanlagen und Golfplätze sehr hilfreich sein.