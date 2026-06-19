Das Rennen um die Autonomie auf dem Smartphone-Markt erreicht eine neue Stufe. Vor der offiziellen Präsentation hat Honor sein nächstes Flaggschiff, das Honor X80 Pro Max, unter extremen klimatischen Bedingungen getestet. Dieses Experiment in der Gobi-Wüste unter Beteiligung von Luft- und Raumfahrttechnikern demonstrierte die Belastbarkeit des Geräts in der Praxis. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut der Publikation von ixbt.com wurde das Smartphone 17 Stunden lang kontinuierlich bei einer Hitze von 45°C unter direkter Sonneneinstrahlung genutzt. Obwohl das Gerät für komplexe Aufgaben wie Navigation, Kommunikation, Datenverarbeitung und Gerätediagnose eingesetzt wurde, war die Akkuleistung deutlich höher als erwartet. Es wurde festgestellt, dass die Batterieladung selbst nach mehreren Stunden intensiver Nutzung noch bei 89 % lag und erst um 04:25 Uhr morgens auf 26 % sank.

Rekordverdächtiger Akku und technische Daten

Die hohe Leistung des Honor X80 Pro Max ist auf seinen riesigen Akku mit einer Kapazität von 11.000 mAh zurückzuführen, der auf der Qinghai Lake-Technologie der vierten Generation basiert. Dies ist fast doppelt so viel wie die Kapazität vieler aktueller Flaggschiff-Smartphones. Zudem unterstützt das Gerät ein 90W Schnellladesystem.

Das Smartphone beeindruckt nicht nur durch seinen Akku, sondern auch durch sein Display. Berichten zufolge ist es mit einem 6,8-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2788x1280 Pixeln ausgestattet. Die maximale Helligkeit des Bildschirms beträgt 2000 nits, während die lokale Spitzenhelligkeit erstaunliche 10.000 nits erreicht. Dies ermöglicht eine klare Sicht selbst unter hellstem Sonnenlicht.

Das neue Modell ist nicht nur gegen extreme Temperaturen, sondern auch gegen mechanische Einwirkungen resistent. Das Honor X80 Pro Max entspricht hohen Standards für Wasserdichtigkeit und Stoßfestigkeit. Dies macht es zur idealen Wahl nicht nur für normale Nutzer, sondern auch für Fachleute, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten.

Diese Neuigkeit ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da Überhitzung und schneller Energieverlust im heißen Sommerklima des Landes ein aktuelles Problem darstellen. Geräte wie das Honor X80 Pro Max garantieren einen stabilen Betrieb unter solchen Bedingungen. Das Gerät wird voraussichtlich ab dem 22. Juni auf dem chinesischen Markt erhältlich sein.