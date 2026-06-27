Die US-Administration unter Präsident Donald Trump hat beschlossen, die Beschränkungen für die Nutzung von Mythos 5 zu lockern, einem von Anthropic entwickelten KI-Modell, das auf Cybersicherheit spezialisiert ist. Diese leistungsstarke Technologie, die vor zwei Wochen aus Sicherheitsgründen vom Markt genommen wurde, wird nun für über 100 Regierungsbehörden und strategisch wichtige Unternehmen wieder freigegeben. Diese Entscheidung wird als wichtiger Schritt zur Stärkung der Fähigkeit gewertet, kritische US-Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu schützen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet dass

Laut Semafor und Reuters gewährt die neue Richtlinie den Zugriff auf das Modell nicht nur amerikanischen Unternehmen, sondern auch ausländischen Mitarbeitern, die in diesen Organisationen tätig sind. Das vorherige Verbot hatte sogar Nicht-US-Bürger, die bei Anthropic selbst arbeiteten, vom Zugriff auf das Modell ausgeschlossen, was ernsthafte Hindernisse für die internen Arbeitsabläufe und die internationale Zusammenarbeit des Unternehmens darstellte.

Sicherheitsmaßnahmen und wiederhergestelltes Vertrauen

In einem Brief an Tom Brown, den Director of Computing von Anthropic, betonte US-Handelsminister Howard Lutnick, dass alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für die Nutzung des Modells getroffen wurden. Laut dem Minister wurden entsprechende Schutzmechanismen eingerichtet, um vertrauenswürdigen Partnern die Nutzung des Claude Mythos 5 Modells zu ermöglichen. Diese Genehmigung gilt jedoch derzeit nur für das Mythos 5 Modell; die Beschränkungen für die Fable 5 Version bleiben bestehen.

Zur Erinnerung: Die Modelle Mythos 5 und Fable 5 wurden vom Markt genommen, nachdem Sicherheitsforscher festgestellt hatten, dass ihre Schutzmechanismen leicht umgangen werden konnten. Die Regierung befürchtete, dass diese Modelle in den falschen Händen als Werkzeuge für Cyberangriffe missbraucht werden könnten. Die Spezialisten von Anthropic haben in der Zwischenzeit an der Verbesserung der Sicherheitsalgorithmen des Modells gearbeitet.

Anthropic gab auf seiner offiziellen X-Seite bekannt, dass die Zusammenarbeit mit der Regierung effektiv war. In der Erklärung des Unternehmens heißt es: „Seit dem 12. Juni arbeiten wir eng mit der US-Regierung zusammen, um den Zugang zu den Modellen Claude Mythos 5 und Fable 5 wiederherzustellen. Heute hat uns die Regierung mitgeteilt, dass wir Mythos 5, unser leistungsstärkstes Cybersicherheitsmodell, Organisationen zur Verfügung stellen können, die kritische Infrastrukturen schützen“.

Das globale Technologiewettrennen und die Bedeutung für Usbekistan

Diese Entscheidung der US-Regierung zeigt das Bestreben, den strategischen Vorsprung im globalen KI-Wettlauf zu wahren. Cybersicherheitsmodelle sind nicht nur für die Verteidigung, sondern auch für die wirtschaftliche Stabilität von entscheidender Bedeutung. Für Länder im Prozess der digitalen Transformation, wie Usbekistan, könnten die Regulierung solcher Technologien und deren Nutzungsbedingungen künftige Formate der internationalen Zusammenarbeit definieren.

Anthropic hat damit begonnen, das Mythos 5 Modell einem begrenzten Kreis von Organisationen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig führt das Unternehmen weitere Verhandlungen mit der Regierung, um das Fable 5 Modell wieder der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Nutzungsmöglichkeiten von Mythos 5 zu erweitern. Dieser Prozess beweist erneut, wie leistungsstark und gleichzeitig gefährlich AI sein kann.