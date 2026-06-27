Die niederländische Regierung ergreift scharfe diplomatische Maßnahmen gegen die Verschärfung der US-Beschränkungen für die Lieferung von Halbleiter-Fertigungsanlagen nach China. Dieser Schritt dient dem Schutz der Interessen von ASML, dem größten Technologiegiganten Europas, und zielt darauf ab, das Gleichgewicht auf dem globalen Chipmarkt zu bewahren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der niederländische Außenhandelsminister Sjoerd Sjoerdsma besuchte diese Woche Washington und führte Gespräche mit dem US-Handelsminister Howard Lutnick und Mitgliedern des Kongresses. Hauptthema der Verhandlungen war ein neuer Gesetzentwurf namens MATCH Act, der weitere Einschränkungen für Technologieexporte nach China vorsieht. Laut Sjoerdsma ist eine so aktive Einmischung der niederländischen Regierung in den US-Gesetzgebungsprozess ein Ausnahmefall, was die Dringlichkeit dieser Angelegenheit für die Wirtschaft des Landes unterstreicht.

MATCH Act: Risiko einer technologischen Blockade

Der im April dem US-Kongress vorgelegte Entwurf des MATCH Act schlägt eine erhebliche Verschärfung der Exportkontrollen für die chinesische Halbleiterindustrie vor. Während die derzeitigen Beschränkungen die modernsten extrem ultravioletten (EUV) Lithographiesysteme betreffen, könnten die neuen Maßnahmen auch die relativ einfacheren tief ultravioletten (DUV) Lithographieanlagen erfassen.

Gerade DUV-Systeme sind derzeit eines der wenigen High-Tech-Produkte, die ASML noch auf den chinesischen Markt liefern kann. ASML-CEO Christophe Fouquet betonte, dass es sich um Maschinen einer älteren Generation handelt, die vor zehn Jahren in Produktion gingen. Washington beabsichtigt jedoch, auch diese Anlagen für China vollständig zu sperren.

Nach Angaben von ixbt.com ist der chinesische Markt für ASML nicht nur strategisch, sondern auch von enormer finanzieller Bedeutung. Nahezu 19 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens entfallen auf die an China verkauften Lithographiesysteme. Der Verlust dieses Marktes würde nicht nur den Finanzkennzahlen von ASML, sondern der gesamten europäischen Halbleiterindustrie einen schweren Schlag versetzen.

Kollision von Geopolitik und Technologie

ASML ist das einzige Unternehmen weltweit, das die komplexesten Lithographieanlagen herstellt, und nimmt eine Monopolstellung bei der Produktion von AI-Beschleunigern und fortschrittlichen Prozessoren ein. Daher wirkt sich jede Exportbeschränkung für seine Produkte auf die globale Technologiekette aus. Die niederländische Seite betont, dass diese Beschränkungen den Grundsätzen des freien Handels widersprechen.

Bisher bleibt das Schicksal des MATCH Act-Entwurfs ungewiss. Das Dokument wurde noch nicht vollständig im US-Repräsentantenhaus oder im Senat zur Abstimmung gestellt. Beobachter glauben, dass das Gesetz in ein größeres Gesetzespaket integriert werden müsste, um verabschiedet zu werden. Dies verschafft der niederländischen Diplomatie zusätzliche Zeit, ihre Position zu verteidigen.

Diese Situation beweist erneut, wie eng Technologie, Wirtschaft und Geopolitik in der modernen Welt miteinander verknüpft sind. Auch für Entwicklungsländer wie Usbekistan sind solche Konflikte auf dem globalen Halbleitermarkt von Bedeutung, da diese Prozesse letztlich den Preis und die Verfügbarkeit aller Arten von elektronischen Geräten beeinflussen werden.