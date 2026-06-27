Der Perseverance-Rover der NASA hat eine der bedeutendsten Entdeckungen in der Geschichte des Roten Planeten gemacht. Laut einer neuen Studie im Fachmagazin Science Advances haben Wissenschaftler die Existenz komplexer organischer Verbindungen an der Stelle eines antiken See- und Flusssystems im Jezero-Krater bestätigt. Dieser Fund hebt die Theorien darüber, dass es auf dem Mars einst lebensfreundliche Bedingungen gab, auf eine neue Stufe. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Es geht um makromolekularen Kohlenstoff (MMC) — komplexe Strukturen, die aus vielen miteinander verbundenen Kohlenstoffatomen bestehen. Auf der Erde kommen solche Verbindungen häufig in Gesteinen vor, die Überreste alter biologischer Aktivität enthalten. Laut ixbt.com ist dies der erste Fall, in dem makromolekularer Kohlenstoff direkt auf der Marsoberfläche nachgewiesen wurde, und gilt als der zuverlässigste Beleg während der Erforschung des Jezero-Kraters.

"Leopardenflecken" und chemische Prozesse

Bei der Untersuchung der Proben fielen den Wissenschaftlern seltsame Strukturen auf, die als "Leopardenflecken" bezeichnet werden. Diese kreisförmigen Gebilde mit einem Durchmesser von 0,25 bis 1,2 Millimetern könnten durch die Wechselwirkung zwischen Wasser und Mineralien in der Vergangenheit entstanden sein. Analysen mit dem SHERLOC-Instrument (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) an Bord von Perseverance zeigten in diesen Bereichen deutliche Spektralsignaturen komplexer Kohlenstoffstrukturen.

Die Untersuchungen zeigten, dass die organischen Stoffe nicht zufällig im Gestein verteilt waren. In den Apollo-Temple-Proben war der Kohlenstoff eng mit Karbonat- und Sulfatmineralien verknüpft, während er in den Walhalla-Glades-Proben in einer primären Silikatmatrix erhalten blieb. Dies bedeutet, dass die Bildung und Erhaltung organischer Stoffe mit verschiedenen geologischen Prozessen verbunden ist.

Das Erstaunlichste ist, dass diese organischen Verbindungen fast in der obersten Gesteinsschicht erhalten blieben — nur wenige Mikrometer von der Außenwelt entfernt. Die heutige Oberfläche des Mars ist starker Strahlung und oxidierenden Stoffen ausgesetzt, die organische Materie normalerweise schnell zersetzen. Wissenschaftler vermuten, dass diese Verbindungen entweder extrem widerstandsfähig sind oder dass die umgebenden Mineralien sie über Milliarden von Jahren geschützt haben.

Zukunft der Entdeckung und die Mars Sample Return Mission

Es ist anzumerken, dass der Fund von makromolekularem Kohlenstoff nicht automatisch bedeutet, dass es Leben auf dem Mars gibt. Solche Verbindungen können neben biologischen Prozessen auch durch hydrothermale Reaktionen oder durch kosmischen Staub und Meteoriten entstehen. Dennoch sind die von Perseverance gefundenen Belege weitaus vollständiger und natürlicher erhalten als die Proben, die der Curiosity-Rover 3200 Kilometer entfernt fand.

Um die Herkunft dieses Fundes endgültig zu klären, müssen die Proben zur Erde zurückgebracht und mit modernsten Laborgeräten untersucht werden. Das Mars Sample Return-Programm der NASA ist jedoch derzeit gefährdet. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Finanzierung dieser Mission faktisch gestoppt, was die Antwort der Menschheit auf die Frage nach Leben auf dem Mars um viele Jahre verzögern könnte.