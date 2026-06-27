Preis des Commodore Callback 8020 Retro-Smartphones nach Nutzerkritik gesenkt

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Preis des Commodore Callback 8020 Retro-Smartphones nach Nutzerkritik gesenkt

Das Commodore Callback 8020 Smartphone, das sich an Liebhaber von Retro-Gadgets richtet, stieß bereits bei der ersten Präsentation auf heftige Kritik. Nutzer bewerteten den Preis von 500 Dollar angesichts der bescheidenen technischen Daten als viel zu hoch. Infolge dieser Beschwerden entschied sich der Hersteller, die Preispolitik zu überdenken und das Gerät zu verbilligen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hat Commodore den Preis des Modells Callback 8020 deutlich gesenkt und für die meisten Versionen auf 400 Dollar festgelegt. Mit einem zusätzlichen Rabatt von 50 Dollar für Erstkäufer kann das Smartphone nun für 350 Dollar reserviert werden. Diese Preissenkung wurde jedoch zu Lasten bestimmter technischer Komponenten realisiert.

Kompromisse bei der Preissenkung

Um den Preis zu senken, hat das Unternehmen zwei wesentliche Änderungen vorgenommen. Erstens wurden die kabelgebundenen Kopfhörer aus dem Standardlieferumfang entfernt – diese werden nun als separates Zubehör verkauft. Zweitens gab es die wichtigste Änderung im Inneren: Im Basismodell werden anstelle neuer Speichermodule refurbished Speicherchips verbaut, die von Mainboards älterer Geräte stammen.

Der Hersteller betont, dass neue Speicherchips nur in den teureren Modifikationen beibehalten werden. Zuvor rechtfertigten Commodore-Vertreter den hohen Preis mit den Kosten für die Neuentwicklung des Geräts, dem Gehäusedesign, dem Mainboard und der Entwicklung eines speziellen Betriebssystems auf Basis von Sailfish OS. Zudem wurde erwähnt, dass steigende Preise auf dem Speicherchip-Markt und geringe Produktionsmengen (Zehntausende statt Hunderttausende Exemplare) die Kosten beeinflussten.

Technische Daten und Marktposition

Technisch gesehen gehört das Commodore Callback 8020 nach modernen Standards zum unteren Mittelklasse-Segment. Das Gerät ist mit einem kleinen 3,25-Zoll-Display, einem MediaTek Helio G81 CPU, 4 GB RAM und 64 GB SSD ausgestattet. Genau diese Spezifikationen waren der Hauptgrund für die Nutzerkritik, da sie absolut nicht zu einem Preis von 500 Dollar passten.

Aus Sicht des usbekischen und regionalen Marktes gilt ein Preis von 350-400 Dollar immer noch als recht hoch. Für diesen Betrag lassen sich heute wesentlich leistungsstärkere iPhone- oder Samsung-Modelle (gebraucht oder aus dem Mittelklasse-Segment) erwerben. Das Callback 8020 ist jedoch nicht für den Massenmarkt gedacht, sondern für einen kleinen Kreis von Sammlern, die Nostalgie schätzen und das kompakte Klappdesign vermissen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Schritt der Marke Commodore ein Versuch ist, sich an die Marktanforderungen anzupassen. Obwohl die Verwendung von refurbished Chips in der Technologiewelt selten ist, wird die Zeit zeigen, inwieweit dies der Popularität dieses Retro-Gadgets hilft.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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