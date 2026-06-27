Elon Musk erwirbt neues Tech-Startup: Mesh Optical geht an SpaceX

Die US-Handelsbehörde Federal Trade Commission (FTC) hat dem Milliardär Elon Musk die Übernahme von Mesh Optical Technologies genehmigt, einem Startup, das von ehemaligen SpaceX-Ingenieuren gegründet wurde. Es wird erwartet, dass dieser Deal eine neue Ära bei der Schaffung einer Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsinfrastruktur für AI und Rechenzentren einleitet. Laut Bloomberg hat die Regulierungsbehörde die Antimonopolprüfung in einem beschleunigten Verfahren abgeschlossen. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Mesh Optical wurde im vergangenen Jahr von Travis Brashears, Cameron Ramos und Serena Grown-Haeberli gegründet. Diese Spezialisten waren zuvor an SpaceX-Projekten tätig und entwickelten optical communication links zwischen Starlink-Satelliten. Nun arbeiten sie an der Anpassung dieser Technologie für terrestrische data centers.

Vorteile der Lasertechnologie

Die von Mesh Optical angebotenen optischen Transceiver sind wesentlich schneller und energieeffizienter als herkömmliche auf Elektrizität basierende Systeme. Die Datenübertragung mittels Licht ermöglicht die verzögerungsfreie Steuerung riesiger Datenströme, die für moderne Supercomputer und das Training von AI-Modellen erforderlich sind.

Im Februar dieses Jahres sammelte Mesh Optical in einer ersten Investitionsrunde unter der Leitung von Thrive Capital 50 Millionen Dollar ein. Dass das Startup in so kurzer Zeit diesen Erfolg erzielte und die Aufmerksamkeit seines ehemaligen Arbeitgebers erregte, belegt die Relevanz seiner technologischen Lösungen.

Strategische Bedeutung für SpaceX

Dieser Kauf ist für SpaceX nicht nur eine Personalfrage, sondern eine strategische Expansionsphase. In letzter Zeit ist das Unternehmen Partnerschaften mit großen AI-Entwicklern wie Anthropic, Google und Reflection AI eingegangen und stellt diesen Rechenleistung in seinen data centers zur Verfügung. Dies hat sich zu einer neuen und profitablen Geschäftsrichtung für das Unternehmen entwickelt.

Die Integration der Mesh-Technologien wird die Effizienz der SpaceX data centers erheblich steigern. Experten zufolge könnten diese Lösungen nicht nur in Servern auf der Erde, sondern künftig auch in orbitalen Rechenzentren im Weltraum eingesetzt werden. Dies passt perfekt zu Musks Plänen zur Erschließung des Weltraums und zur Erweiterung der globalen Internetabdeckung.

Obwohl die finanziellen Details des Deals noch nicht bekannt gegeben wurden, bedeutet die Genehmigung der FTC, dass der Prozess in die Endphase eingetreten ist. Dieser Schritt könnte SpaceX nicht nur in der Raketentechnik, sondern auch auf dem Markt für High-Tech-Infrastruktur zum Marktführer machen.