7900 mAh Akku und 512 GB Speicher: Neues Honor-Smartphone ist bereit

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7900 mAh Akku und 512 GB Speicher: Neues Honor-Smartphone ist bereit

Honor bereitet die Vorstellung eines neuen Smartphones mit einem riesigen 7900 mAh Akku vor. Das Gerät mit der Modellnummer MRK-AN00 hat die Zertifizierung bestanden, was auf eine baldige Markteinführung hindeutet. Dies berichtet Ixbt.com .

Das neue Honor-Gerät wiegt 216,5 Gramm und ist mit einem 6,87-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1592 x 720 Pixeln ausgestattet. Aufgrund der Bildschirmparameter und Abmessungen wird erwartet, dass dieses Smartphone im preisgünstigen Segment angesiedelt ist.

Technisch gesehen wird das Smartphone von einem Octa-Core-Prozessor mit 2,3 GHz Taktfrequenz, 6 GB bis 12 GB RAM und 128 GB bis 512 GB internem Speicher angetrieben. Das Gerät verfügt über eine 50 MP Hauptkamera und eine 5 MP Frontkamera.

Das Smartphone läuft mit dem auf Android 16 basierenden Betriebssystem MagicOS. Zudem bietet es volle Unterstützung für 5G-Netzwerke sowie moderne Kommunikationsstandards wie VoLTE und VoNR.

HonorSmartphoneTechnologieAndroid 16Akku
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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