Drama im Insurtech-Markt: Corgi-Startup beschuldigt, Open-Source-Software gestohlen zu haben

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Drama im Insurtech-Markt: Corgi-Startup beschuldigt, Open-Source-Software gestohlen zu haben

Um Corgi, ein vom Y Combinator-Accelerator unterstütztes Insurtech-Startup, eskalieren ernsthafte Konflikte. Das Unternehmen Papermark beschuldigt Corgi, Open-Source-Software gestohlen und als eigenes Produkt ausgegeben zu haben. Dieser Vorfall hat die Frage des geistigen Eigentums und der Open-Source-Lizenzen im Startup-Ökosystem erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Der Konflikt begann nach einem Post von Marc Seitz, einem der Gründer von Papermark, auf X (ehemals Twitter). Um seine Vorwürfe zu belegen, fügte Seitz Screenshots des neuen Dataroom-Produkts von Corgi bei. Die Screenshots zeigten, dass Funktionen und Texte in der Corgi-Benutzeroberfläche wortwörtlich mit dem Papermark-Produkt identisch waren.

Programme, die als Datarooms oder "Deal Rooms" bezeichnet werden, werden hauptsächlich von Startups verwendet, um Projektdokumente sicher an Venture-Investoren zu senden und Due-Diligence-Prozesse durchzuführen. Laut TechCrunch bezeichnete Marc Seitz das Vorgehen von Corgi als Urheberrechtsverletzung und sogar als "Betrug".

Offizielle Stellungnahme der Corgi-Geschäftsführung

Corgi-Mitgründer und CEO Nico Laqua versprach zunächst, die Situation zu prüfen, und veröffentlichte kurz darauf eine Erklärung, in der er die Vorwürfe zurückwies. Er betonte, dass sich der Code des Produkts vollständig vom Code von Papermark unterscheide. Während er die Vorwürfe der Lizenzverletzung zurückwies, betonte Laqua, dass "das Stehlen von Code und das Kopieren eines Designstils zwei verschiedene Dinge" seien.

Dennoch gab der Leiter von Corgi zu, dass man sich im Designprozess zu stark auf bestehende Produkte verlassen habe. Seinen Worten zufolge habe das Team Vorlagen aus fertigen Marktlösungen genutzt, anstatt eigene visuelle Entscheidungen zu treffen. Dies habe dazu geführt, dass die Produkte äußerlich identisch erschienen.

Ein Unternehmensvertreter teilte TechCrunch in einem Interview mit, dass die problematischen Elemente bereits geändert wurden. Er gab an, dass Ähnlichkeiten nur bei visuellen Elementen auf zwei untergeordneten Einstellungsseiten festgestellt wurden und diese Fehler sofort behoben wurden. Das Team bestätigte erneut, dass kein Code von Papermark verwendet wurde.

Open-Source-Software und Startup-Ethik

Dieser Vorfall könnte eine wichtige Lehre für Tech-Startups sein. Obwohl Open-Source-Projekte oft zur freien Nutzung bereitgestellt werden, sind ihre Lizenzbedingungen und Urheberrechte streng geschützt. Solche Fälle sind auch für den wachsenden IT-Sektor in Usbekistan relevant, da lokale Entwickler ebenfalls in großem Umfang internationale Open-Source-Ressourcen nutzen.

Bisher ist der Streit zwischen Papermark und Corgi nicht vor Gericht gegangen, doch die Diskussionen in den sozialen Netzwerken werden zweifellos dem Ruf des Startups schaden. Experten erinnern daran, dass bei der Produktentwicklung nicht nur die Einzigartigkeit des Codes, sondern auch die Originalität der Benutzeroberfläche (UI) und der Texte wichtig sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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