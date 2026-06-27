Kalifornien führt erstes System zur Überwachung von KI-bedingten Entlassungen ein

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Kalifornien führt erstes System zur Überwachung von KI-bedingten Entlassungen ein

Die Regierung des US-Bundesstaates Kalifornien hat das erste spezialisierte System des Landes zur Überwachung der Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (AI) auf den Arbeitsmarkt gestartet. Dieses von der Verwaltung von Gouverneur Gavin Newsom vorgestellte Projekt fungiert als „Frühwarnmechanismus“, um zu identifizieren, welche Berufsgruppen aufgrund von Automatisierung von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neue Online-Tracker wurde in Zusammenarbeit mit dem California Employment Development Department und dem Forschungszentrum California Policy Lab der University of California entwickelt. Das System analysiert Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und vergleicht diese mit der Wahrscheinlichkeit einer Verdrängung durch AI in verschiedenen Sektoren. Die Daten werden monatlich aktualisiert und öffentlich bekannt gegeben.

Risikogruppen und demografische Analyse

Erste Analysen zeigen, dass Fachkräfte im Alter von 25 bis 35 Jahren am anfälligsten für die Auswirkungen von AI sein könnten. Zudem deuten statistische Daten darauf hin, dass das Risiko des Arbeitsplatzverlusts bei Frauen höher ist als bei Männern. Nutzer können über den Tracker Veränderungen nach Alter, Bildungsstand, Geschlecht, ethnischer Herkunft und Region verfolgen.

Es ist anzumerken, dass die Entwickler des Systems dazu aufrufen, diese Daten nicht als endgültige Schlussfolgerung zu betrachten. Ihrer Ansicht nach können Stellenkürzungen nicht nur mit AI, sondern auch mit Wirtschaftszyklen, strukturellen Veränderungen und der allgemeinen Marktlage zusammenhängen. Daher zielt das Projekt eher auf die frühzeitige Erkennung riskanter Trends ab als auf die Feststellung einer präzisen Kausalität.

Sozialer Schutz im Technologiezentrum

Für Kalifornien ist dieses Thema von strategischer Bedeutung, da im Bundesstaat Giganten wie OpenAI, Google und NVIDIA ansässig sind, die im Bereich der generativen AI führend sind. Während die Landesregierung den technologischen Fortschritt unterstützt, ergreift sie gleichzeitig Maßnahmen, um die sozialen Folgen abzumildern.

Gouverneur Gavin Newsom hatte zuvor die staatlichen Behörden beauftragt, Pläne zur Reduzierung der Schäden zu entwickeln, die Arbeitnehmer durch die Einführung von AI erleiden könnten. Die Einführung dieses neuen Trackers zeigt eine Änderung der staatlichen Haltung gegenüber der Technologie: Der Fokus liegt nun nicht mehr nur auf Innovationen, sondern auch auf der Kontrolle ihrer Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben.

Derzeit gibt es in der modernen Wirtschaft keine präzise Methodik, um zu messen, welche Entlassung direkt durch AI verursacht wurde. Dennoch wird erwartet, dass die Erfahrung Kaliforniens künftig als Modell für andere Länder und Regionen beim Schutz des Arbeitsmarktes dienen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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