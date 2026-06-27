OnePlus, bekannt für seine erschwinglichen Geräte auf dem Smartphone-Markt, veröffentlicht weiterhin Details zum Modell N6, das als nächster Hit erwartet wird. Das Gadget, dessen offizielle Vorstellung für den 30. Juni geplant ist, zieht mit einer rekordverdächtigen Stromquelle und hohen technischen Spezifikationen in seiner Preisklasse die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist sein riesiger Akku mit einer Kapazität von 8000 mAh. Dieser Wert ist bei modernen Smartphones selten und garantiert den Nutzern eine mehrtägige autonome Laufzeit. Laut ixbt.com wird dieses Modell das erste Smartphone der N-Serie mit einer so leistungsstarken Batterie sein.

Technische Daten und Kühlsystem

Das OnePlus N6 beschränkt sich nicht nur auf seinen Akku. Der Hersteller hat bestätigt, dass das Smartphone mit einem AMOLED-Display und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ausgestattet wird. Dies sorgt für flüssige Bilder und leuchtende Farben, was hervorragende Möglichkeiten für Spiele und Multimedia-Inhalte schafft. Obwohl die genaue Bildschirmdiagonale noch nicht bekannt gegeben wurde, wird eine hohe Qualität erwartet.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist das Kühlsystem des Geräts. Das Smartphone ist mit einer Vapor Chamber ausgestattet, die eine Fläche von 5300 mm² einnimmt. Unternehmensvertreter betonen, dass dies das größte Kühlsystem im Smartphone-Segment bis 210 Dollar sei. Diese Technologie verhindert das Überhitzen des Geräts und steigert dessen langfristige Effizienz.

Kamera und Leistung

Für Fotografie-Begeisterte bietet das OnePlus N6 ein Dual-Kamerasystem mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor. Das Gerät ist in der Lage, Videos mit 60 fps aufzunehmen. Zudem gibt es einen Dual View Video-Modus, der es dem Nutzer ermöglicht, gleichzeitig mit der Front- und der Hauptkamera aufzunehmen. Für Selfie-Fans ist eine 8-Megapixel-Frontkamera vorgesehen.

Was die interne Leistung und Geschwindigkeit des Smartphones betrifft, so stützt es sich nach ersten Informationen auf den MediaTek Dimensity 6300 Chipsatz. Dieser Prozessor zeichnet sich durch die Unterstützung von 5G-Netzwerken und Energieeffizienz aus. Der geschätzte Preis des Geräts wird auf etwa 200-210 Dollar erwartet, was es zu einem ernsthaften Konkurrenten für die Mittelklasse auf dem Smartphone-Markt in Usbekistan macht.