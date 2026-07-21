Soziales Netzwerk X hat die App für Android-Nutzer von Grund auf neu entwickelt

Das soziale Netzwerk X, das Elon Musk gehört, hat seine Android-Anwendung vollständig aktualisiert. Nach einem umfangreichen, etwa ein Jahr dauernden Ingenieurprojekt hat das Unternehmen eine komplett neue Version der App veröffentlicht. Diese Änderung zielt darauf ab, technische Probleme zu beheben, mit denen Android-Nutzer seit Jahren konfrontiert waren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde die neue App nicht auf altem Code aufgebaut, sondern von Grund auf mit modernen Kotlin- und Jetpack Compose-Technologien neu geschrieben. Dies gilt als eines der größten Ingenieurprojekte in der Geschichte des sozialen Netzwerks. Die vorherige Version war aufgrund ihrer im Vergleich zur iOS-App deutlich langsameren Geschwindigkeit und Fehleranfälligkeit ein ständiger Kritikpunkt der Nutzer.

Geschwindigkeit und Stabilität: Die wichtigsten Änderungen

Nikita Bier, Head of Product des Unternehmens, betonte, dass die neue Version der alten App in jeder Hinsicht überlegen ist. Laut X funktionieren das Scrollen, das Laden von Daten und das Benachrichtigungssystem nun wesentlich schneller und flüssiger. Es wird erwartet, dass diese Änderungen die Attraktivität der Plattform, insbesondere auf globalen Märkten, in denen Android-Geräte dominieren, erhöhen werden.

Im letzten Jahr traten bei der X-App schwerwiegende Fehler auf, bei denen Nutzer sogar Schwierigkeiten hatten, Beiträge über Links zu öffnen. Die neue Architektur löst nicht nur aktuelle Probleme, sondern ermöglicht auch die "blitzschnelle" Einführung neuer Funktionen in der Zukunft. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung des "Everything App"-Konzepts der X-Plattform.

Pläne für die nahe Zukunft

Obwohl die App erheblich verbessert wurde, räumen die Entwickler ein, dass noch Arbeit vor ihnen liegt. Derzeit arbeitet das Team an folgenden Bereichen:

Weitere Leistungsoptimierung auf älteren Android-Geräten;

Vollständige Anpassung der Spaces-Funktion für Live-Audio-Gespräche;

Hinzufügen eines neuen Video-Editors und Funktionen für Videoreaktionen;

Einführung von Cashtags und benutzerdefinierten Timelines.

Im August letzten Jahres kündigte die Führung von X an, ein "Dream-Team" aus den besten Entwicklern zusammenzustellen, um die Android-App grundlegend zu verändern. Die Rekordzahl an Downloads auf der Android-Plattform im Oktober unterstrich die hohe Priorität dieses Projekts für das Unternehmen.

Die aktualisierte App ist jetzt im Google Play Store verfügbar. Bestehende Nutzer können alle Vorteile durch ein einfaches Update der App nutzen. Das X-Team hat sich zum Ziel gesetzt, die Android-Version in den kommenden Monaten funktional vollständig mit der iOS-Version gleichzusetzen.