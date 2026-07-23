Samsung stellt die neue Generation der Galaxy Watch 9 vor: Die wichtigsten Neuerungen

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat offiziell seine neue Generation von Smartwatches vorgestellt — das Modell Galaxy Watch 9. Dieses Gerät wurde nicht nur im Design, sondern auch bei den internen technischen Möglichkeiten und KI-Funktionen erheblich verbessert. Laut Ixbt.com liefert die neue Uhr präzisere Daten zur Überwachung der Nutzergesundheit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Die Galaxy Watch 9 erscheint traditionell in 40 mm und 44 mm großen Aluminiumgehäusen. Obwohl das äußere Erscheinungsbild unverändert geblieben ist, hat sich das Unternehmen für ein Update der Armbänder entschieden. Diese bestehen nun aus weichem Silikon mit einer atmungsaktiven Struktur, die auch bei längerem Tragen nicht stört. Das Gewicht des Geräts liegt je nach Größe zwischen 31,5 Gramm und 34 Gramm, was es sehr leicht für den täglichen Gebrauch macht.

Display und technische Leistung

Einer der auffälligsten Aspekte des neuen Modells ist die Helligkeit. Das Super AMOLED-Display ist durch Saphirglas geschützt und erreicht eine maximale Helligkeit von 3000 nits. Dies ermöglicht eine problemlose Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Im Inneren des Geräts arbeitet der Flaggschiff-Prozessor Snapdragon Wear Elite, unterstützt von 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher.

Auch bei der Energieeffizienz gibt es Fortschritte. Die 44 mm-Version ist mit einem 445 mAh Akku ausgestattet, während das kleinere Modell über einen 390 mAh Akku verfügt. Der Hersteller gibt an, dass die Uhr bei ausgeschaltetem Always-On Display bis zu 40 Stunden autonom laufen kann. Zudem unterstützt das Gerät schnelles kabelloses Laden.

Gesundheits- und KI-Funktionen

Samsung hat diesmal großen Wert auf das Gesundheitsüberwachungssystem gelegt. Die neu eingeführte Vitals-Funktion analysiert während des Schlafs die Herzfrequenz, Körpertemperatur, den Blutsauerstoffgehalt und die Atemfrequenz. Nach sieben Tagen Beobachtung erstellt das System ein persönliches Nutzerprofil und warnt vor ungewöhnlichen Veränderungen. Zudem bietet die Fitness Index-Funktion Empfehlungen für das Training basierend auf Parametern wie Körperzusammensetzung, Ausdauer und Beweglichkeit.

Dank der Galaxy AI-Technologie wurde die neue Raise to Talk-Funktion hinzugefügt. Der Nutzer muss nun keine Tasten mehr drücken, um den Google Gemini Sprachassistenten zu aktivieren; es reicht aus, den Arm zu heben und zu sprechen. So können Nachrichten beantwortet, Musik gesteuert und Apps gestartet werden. Das Gerät läuft mit dem Betriebssystem Wear OS 7 und der Benutzeroberfläche One UI 9 Watch.

5 ATM und IP68 Wasserschutzstandards;

MIL-STD-810H militärische Haltbarkeitszertifizierung;

Dual-Band GPS und NFC-Modul;

Verfügbarkeit von Bluetooth- und LTE-Versionen;

Kompatibilität mit Android 13 und höheren Systemen.

Es wird erwartet, dass das Gerät in den kommenden Monaten auf den Markt kommt. Die Smartwatches der Marke Samsung sind in unserer Region aufgrund ihres Ökosystems und der benutzerfreundlichen Oberfläche sehr beliebt, und das neue Modell wird zweifellos großes Interesse bei Liebhabern von High-Tech-Gadgets wecken.