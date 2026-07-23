Emirates, eine der weltweit größten Fluggesellschaften, hat ihre Pläne zum Kauf der ersten zehn von der Boeing Corporation hergestellten Boeing 777-9 Flugzeuge aufgegeben. Auf der Farnborough Airshow bestätigte Emirates-Präsident Tim Clark offiziell die Entscheidung, diese Maschinen nicht abzunehmen. Diese Entscheidung verdeutlicht die Komplexität rund um eines der am meisten erwarteten Projekte auf dem Luftfahrtmarkt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es geht um Flugzeuge, die zwischen 2019 und 2021 montiert wurden. Ursprünglichen Plänen zufolge sollten diese Maschinen im April 2020 in Betrieb genommen werden. Aufgrund jahrelanger Verzögerungen beim Boeing 777X-Programm wären diese Flugzeuge jedoch mindestens acht Jahre alt, bis sie den Kunden erreichen. Laut Tim Clark würden diese Maschinen eine massive und teure Modernisierung erfordern, um den aktuellen technischen Anforderungen zu entsprechen.

"Rohmaterial für Konservendosen"

In seiner Rede kritisierte der Airline-Chef die Boeing-Führung mit unerwartet scharfen Worten. Er betonte, dass diese Flugzeuge aus der frühen Produktionsphase heute moralisch veraltet seien. Tim Clark bemerkte sogar scherzhaft, dass diese Flugzeuge nur für das Unternehmen Heinz von Interesse sein könnten. Seiner Meinung nach könnten diese Flugzeuge nur als Altmetall zur Herstellung von "Bohnenkonservendosen" verwendet werden.

Laut ixbt.com sucht Boeing derzeit nach neuen Käufern für diese zehn Flugzeuge. Die reale Marktsituation zeigt jedoch, dass ein Verkauf nahezu unmöglich ist. Clark ist der Ansicht, dass niemand Ausrüstung mit einer solch veralteten Konfiguration kaufen wird, es sei denn, der Preis pro Flugzeug würde auf 10 Millionen Dollar gesenkt. Zum Vergleich: Der Katalogpreis für neue Boeing 777-9 Flugzeuge liegt bei mehreren hundert Millionen Dollar.

Technische Probleme und Zukunftspläne

Branchenquellen berichten, dass das Design der Boeing 777X während des Entwicklungsprozesses mehrfach geändert wurde. Infolgedessen sind die ersten montierten Exemplare so weit hinter den aktuellen Standards zurückgeblieben, dass sie eine ernsthafte Überarbeitung erfordern würden. Die Boeing Corporation hatte bereits früher eingeräumt, dass die Modernisierung solcher Maschinen Milliarden von Dollar kosten würde. Es wurde sogar bekannt, dass eines der ersten für Emirates vorgesehenen Exemplare als wirtschaftlich ineffizient eingestuft und kürzlich vollständig verschrottet wurde.

Dennoch beabsichtigt Emirates nicht, das 777X-Programm vollständig zu verlassen. Laut Tim Clark ist die aktuelle Version des Flugzeugs den ersten Exemplaren deutlich überlegen: Sie verfügt über ein höheres maximales Abfluggewicht und wesentlich stärkere Triebwerke. Die Fluggesellschaft plant, die erste Boeing 777-9 in der aktualisierten Konfiguration im zweiten Quartal 2027 zu übernehmen.

In den kommenden Monaten wird die Zusammenarbeit zwischen Boeing und Emirates in eine neue Phase eintreten. Im September wird einer der 777X-Prototypen nach Dubai gebracht. Dort wird das Flugzeug unter extrem heißen klimatischen Bedingungen getestet. Dies ist auch für Regionen mit heißem Klima von Bedeutung, da die Widerstandsfähigkeit der neuen Flugzeuggeneration genau bei solchen Tests ermittelt wird.