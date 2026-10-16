Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 16. Oktober

·66·Technologie
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 16. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden zum Stand vom 16. Oktober 2026 aktualisiert. Die Kosten der Geräte variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Typ. Einige Modelle sind zu Aktionspreisen erhältlich.

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1.569 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1.579 Dollar

• 256 GB, Black: 1.569 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1.579 Dollar, Aktionspreis

• 512 GB: 1.829 Dollar

• 1 TB: 2.899 Dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1.719 Dollar, Aktionspreis

• 256 GB, Silver: 1.739 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1.739 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1.789 Dollar

• 512 GB, Black: 1.999 Dollar

• 512 GB, Silver: 1.999 Dollar

• 512 GB, Glacier: 1.999 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 2.199 Dollar

• 1 TB: 2.699 Dollar

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1.569 Dollar

• 256 GB, Glacier: 1.579 Dollar

• 256 GB, Black: 1.579 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1.579 Dollar

• 512 GB: 1.869 Dollar

• 1 TB: 2.799 Dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1.779 Dollar

• 256 GB, Black: 1.779 Dollar, Aktionspreis

• 256 GB, Silver: 1.789 Dollar

• 256 GB, Burgundy: 1.789 Dollar

• 512 GB, Black: 2.189 Dollar

• 512 GB, Silver: 2.149 Dollar

• 512 GB, Burgundy: 2.249 Dollar

• 512 GB, Glacier: 2.139 Dollar

• 1 TB, Black: 2.699 Dollar

• 1 TB, Burgundy: 3.199 Dollar

• 1 TB, Glacier: 2.999 Dollar

• 1 TB, Silver: 2.999 Dollar

Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 16. Oktober 2026. Smartphone-Preise können sich täglich ändern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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