Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 14. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden zum Stand vom 14. Oktober 2026 für verschiedene Speicherkapazitäten und Farben aktualisiert. Die Geräte werden in den Varianten eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM angeboten.

Die iPhone 18 Pro-Modelle in der eSIM+eSIM-Version mit 256 GB Speicher in den Farben Silver, Glacier, Black und Burgundy werden für 1579 Dollar verkauft. Die Burgundy-Version wird zu einem Aktionspreis angeboten.

Das iPhone 18 Pro mit 512 GB Speicher kostet 1849 Dollar, die 1 TB-Version liegt bei 2899 Dollar.

iPhone 18 Pro Max Das 256 GB Black-Modell ist zu einem Aktionspreis von 1699 Dollar erhältlich. Die Silver-Version wird für 1749 Dollar, Glacier für 1739 Dollar und Burgundy für 1789 Dollar angeboten.

Mit 512 GB Speicher Pro Max Die Black-, Silver- und Glacier-Versionen werden für 2019 Dollar verkauft, das Burgundy-Modell für 2199 Dollar. Die 1 TB-Speicherversion kostet 2699 Dollar.

Das iPhone 18 Pro in der SIM+eSIM-Variante mit 256 GB in Silver kostet 1579 Dollar, die Versionen in Glacier, Black und Burgundy werden für 1589 Dollar angeboten. Die 512 GB-Version kostet 1889 Dollar, das 1 TB-Modell 2799 Dollar.

iPhone 18 Pro Max Die 256 GB Glacier-Version kostet 1849 Dollar, das Black-Modell ist zu einem Aktionspreis von 1859 Dollar erhältlich, Silver kostet 1799 Dollar und Burgundy 1829 Dollar.

Das iPhone 18 Pro Max mit 512 GB Speicher wird in der Black-Version für 2249 Dollar, in Silver für 2199 Dollar, in Burgundy für 2299 Dollar und in Glacier für 2199 Dollar angeboten.

Das 1 TB iPhone 18 Pro Max in der SIM+eSIM-Version kostet in der Farbe Black 2699 Dollar. Die 1 TB-Versionen in Burgundy, Glacier und Silver werden jeweils für 2999 Dollar verkauft.

Die Preise können sich täglich ändern. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Stand vom 14. Oktober 2026.