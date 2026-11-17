Neue Preise für iPhone 17 Smartphones bekannt gegeben
Die heutigen Preise für die iPhone 17 Smartphone-Serie sind bekannt. In der folgenden Liste sind die Preise für Geräte der Typen eSIM + eSIM sowie SIM + eSIM separat aufgeführt. Bei beiden Smartphone-Kategorien sind jeweils zwei IMEI-Nummern registriert.
eSIM + eSIM (2 IMEI registriert)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 Dollar
iPhone 17 Air:
• 256 GB Blau — 959 Dollar
• 256 GB Schwarz — 959 Dollar
• 256 GB Gold — 959 Dollar
• 256 GB Weiß — 959 Dollar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1279 Dollar (großer Rabatt)
• 256 GB Dunkelblau — 1279 Dollar (Rabatt)
• 256 GB Silber — 1349 Dollar
• 512 GB Blau — 1499 Dollar
• 512 GB Orange — 1299 Dollar (Rabatt)
• 512 GB Silber — 1399 Dollar
• 1 TB Orange — 1649 Dollar (Rabatt)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Dunkelblau — 1369 Dollar
• 256 GB Orange — 1399 Dollar
• 256 GB Silber — 1479 Dollar
• 512 GB Dunkelblau — 1549 Dollar (Rabatt)
• 512 GB Orange — 1499 Dollar (Rabatt)
• 512 GB Silber — 1699 Dollar
• 1 TB Orange — 1899 Dollar
• 1 TB Blau — 1849 Dollar
• 1 TB Silber — 1899 Dollar
• 2 TB Blau — 2199 Dollar
• 2 TB Orange — 2199 Dollar
• 2 TB Silber — 2399 Dollar
SIM + eSIM (2 IMEI registriert)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 Dollar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1349 Dollar
• 256 GB Dunkelblau — 1399 Dollar
• 256 GB Silber — 1439 Dollar
• 512 GB Orange — 1499 Dollar
• 512 GB Silber — 1599 Dollar
• 512 GB Blau — 1629 Dollar
• 1 TB Orange — 1699 Dollar (großer Rabatt)
• 1 TB Silber — 1879 Dollar (Rabatt)
• 1 TB Blau — 1999 Dollar
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Dunkelblau — 1399 Dollar (Rabatt)
• 256 GB Orange — 1409 Dollar
• 256 GB Silber — 1519 Dollar
• 512 GB Orange — 1649 Dollar
• 512 GB Blau — 1679 Dollar (großer Rabatt)
• 512 GB Silber — 1729 Dollar
• 1 TB Orange — 2029 Dollar
• 1 TB Blau — 1949 Dollar
• 1 TB Silber — 2099 Dollar
• 2 TB Blau — 2399 Dollar
• 2 TB Orange — 2399 Dollar
• 2 TB Silber — 2499 Dollar
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