Die heutigen Preise für die iPhone 17 Smartphone-Serie sind bekannt. In der folgenden Liste sind die Preise für Geräte der Typen eSIM + eSIM sowie SIM + eSIM separat aufgeführt. Bei beiden Smartphone-Kategorien sind jeweils zwei IMEI-Nummern registriert.

eSIM + eSIM (2 IMEI registriert)

iPhone 17:

• 256 GB — 949 Dollar

iPhone 17 Air:

• 256 GB Blau — 959 Dollar

• 256 GB Schwarz — 959 Dollar

• 256 GB Gold — 959 Dollar

• 256 GB Weiß — 959 Dollar