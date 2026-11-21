Wie viel kosten iPhone 18 DUO, Pro und Pro Max
Die aktuellen Preise für die Smartphones der Apple iPhone 18-Serie wurden bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration.
iPhone DUO
• 256 GB — 3099$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1599$
• 256 GB Burgundy — 1619$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1749$
• 256 GB Silver — 1729$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1699$
• 512 GB Black — 2049$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2049$
• 512 GB Burgundy — 2139$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1639$
• 256 GB Glacier — 1609$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1679$
• 512 GB — 1979$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1819$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1849$
• 512 GB Black — 2129$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2249$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2949$
• 1 TB Burgundy — 2899$
• 1 TB Glacier — 2999$
• 1 TB Silver — 3299$
Die Preise können sich täglich ändern. Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 21. November 2026.
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