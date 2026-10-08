Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben

Stand 8. Oktober 2026 wurden die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max auf dem Malika-Markt in Taschkent aktualisiert. Die Geräte werden in den Varianten eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM mit verschiedenen Speicherkapazitäten und Farben angeboten.

Das iPhone 18 Pro in der eSIM+eSIM-Version mit 256 GB Speicher kostet in der Farbe Silver 1589 Dollar, Glacier 1579 Dollar, Black 1619 Dollar und Burgundy 1639 Dollar.

Der Preis für das iPhone 18 Pro mit 512 GB Speicher liegt bei 1899 Dollar, die 1 TB-Version wird mit 2899 Dollar angegeben.

iPhone 18 Pro Max Das 256 GB Black-Modell wird zu einem Aktionspreis von 1699 Dollar angeboten. Die Silver-Version kostet 1749 Dollar, Glacier 1739 Dollar und Burgundy 1789 Dollar.

iPhone 18 Pro Max Die Black-Version kostet 1999 Dollar, Silver 2099 Dollar, Glacier 2049 Dollar und Burgundy 2149 Dollar. Das Modell mit 1 TB Speicher kostet 2699 Dollar.

Das iPhone 18 Pro in der SIM+eSIM-Version mit 256 GB wird in der Farbe Silver für 1579 Dollar, Glacier für 1619 Dollar sowie in Black und Burgundy für 1699 Dollar angeboten. Die 512 GB-Version kostet 1999 Dollar und das 1 TB-Modell 2999 Dollar.

iPhone 18 Pro Max Das 256 GB Glacier-Modell kostet 1829 Dollar, die Black-Version wird zu einem Aktionspreis von 1819 Dollar, Silver für 1829 Dollar und Burgundy für 1879 Dollar verkauft.

Die Black-Version des Pro Max mit 512 GB Speicher wird für 2179 Dollar, Silver für 2199 Dollar, Burgundy für 2229 Dollar und Glacier für 2249 Dollar angeboten. Der Preis für die 1 TB-Version liegt bei 2699 Dollar.

Die Preise können sich täglich ändern. Die angegebenen Daten entsprechen den Preisen auf dem Malika-Markt vom 8. Oktober 2026.