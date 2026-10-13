Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 13. Oktober

Die Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max wurden zum Stand vom 13. Oktober 2026 für verschiedene Speicherkapazitäten und Farben aktualisiert. Die Geräte werden in den Varianten eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM angeboten.

Die 256 GB Modelle des iPhone 18 Pro in der eSIM+eSIM-Version in den Farben Silver, Glacier, Black und Burgundy werden für 1579 USD verkauft. Die Burgundy-Version ist zu einem Aktionspreis erhältlich.

Der Preis für das iPhone 18 Pro mit 512 GB Speicher ist auf 1849 USD gesunken, die 1 TB Version kostet 2899 USD.

iPhone 18 Pro Max Das 256 GB Black Modell ist zu einem Aktionspreis von 1699 USD erhältlich. Die Silver-Version wird für 1749 USD, Glacier für 1729 USD und Burgundy für 1789 USD angeboten.

Mit 512 GB Speicher Pro Max Die Versionen in Black, Silver und Glacier werden für 2019 USD verkauft, das Burgundy-Modell für 2149 USD. Der Preis für die 1 TB Version beträgt 2699 USD.

Das iPhone 18 Pro als SIM+eSIM-Variante mit 256 GB in Silver kostet 1579 USD, in den Farben Glacier, Black und Burgundy jeweils 1589 USD. Die 512 GB Version kostet 1899 USD, das 1 TB Modell 2799 USD.

iPhone 18 Pro Max Die 256 GB Versionen in Glacier und Black kosten 1879 USD, Silver 1799 USD und Burgundy 1829 USD. Das Black-Modell ist zu einem Aktionspreis erhältlich.

Die 512 GB Pro Max Versionen in Black, Silver, Burgundy und Glacier werden jeweils für 2249 USD angeboten.

Das 1 TB iPhone 18 Pro Max in der SIM+eSIM-Version in Black kostet 2699 USD. Die 1 TB Versionen in Burgundy, Glacier und Silver werden jeweils für 2999 USD verkauft.

Die Preise können sich täglich ändern. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Stand vom 13. Oktober 2026.