Vierbeiniges Baby in Surxondaryo geboren und operiert

Ein im Bezirk Sherobod der Region Surxondaryo geborenes vierbeiniges Baby wurde im multidisziplinären Kindermedizinischen Zentrum der Region Samarkand operiert. Der Leiter der Gesundheitsbehörde der Region Samarkand berichtete dies gegenüber Daryo.

Laut Spezialisten wurde das Kind mit einem parasitären Zwilling geboren, dessen zweiter Teil nicht vollständig ausgebildet war. Bei dem unterentwickelten Embryo hatte sich nur der Unterkörper gebildet.

Das Baby wurde am 28. April in Sherobod geboren und am nächsten Tag nach Samarkand gebracht. Es wurden zusätzliche Beine und ein zusätzliches Geschlechtsorgan festgestellt; der Anus war nicht ausgebildet.

Zunächst wurde eine notwendige Operation durchgeführt, um das Leben des Babys zu retten. Am 13. Mai wurden in einer zweiten Operation die überzähligen Beine entfernt.

Derzeit ist die Blase zweigeteilt. Ärzte planen für die Zukunft weitere Operationen.

Experten weisen darauf hin, dass die Überlebenschancen für Babys, die mit dieser Erkrankung geboren werden, gering sind, jedoch werden alle Maßnahmen ergriffen, um das Leben des Kindes zu retten.

Es stellte sich heraus, dass die Mutter während der Schwangerschaft ein Screening durchlaufen hatte, der Defekt jedoch nicht erkannt wurde. Medizinische Verantwortliche haben Nachlässigkeit bei der Untersuchung eingeräumt.

Der Zustand des Babys ist derzeit zufriedenstellend; es befindet sich unter ärztlicher Aufsicht.