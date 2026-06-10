Teheran warnt Washington, die Region zu verlassen

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat die USA aufgefordert, ihr Militär aus dem Nahen Osten abzuziehen. Er schrieb dies auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X.

„Wenn Sie sicher sein wollen, verlassen Sie unsere Region“, betonte Araghchi.

Ihm zufolge werden die iranischen Streitkräfte keinen Angriff und keine Drohung unbeantwortet lassen. Teheran erklärte zudem, dass es nicht zögern werde, sein Recht auf Selbstverteidigung auszuüben.

Zuvor hatten die USA mitgeteilt, dass sie nach Vorfällen in der Nähe der Straße von Hormus Angriffe auf den Iran durchgeführt hätten; als Reaktion darauf soll der Iran US-Stützpunkte in der Region angegriffen haben.