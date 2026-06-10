Teheran warnt Washington, die Region zu verlassen

·3·Welt
Teheran warnt Washington, die Region zu verlassen

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat die USA aufgefordert, ihr Militär aus dem Nahen Osten abzuziehen. Er schrieb dies auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X.

„Wenn Sie sicher sein wollen, verlassen Sie unsere Region“, betonte Araghchi.

Ihm zufolge werden die iranischen Streitkräfte keinen Angriff und keine Drohung unbeantwortet lassen. Teheran erklärte zudem, dass es nicht zögern werde, sein Recht auf Selbstverteidigung auszuüben.

Zuvor hatten die USA mitgeteilt, dass sie nach Vorfällen in der Nähe der Straße von Hormus Angriffe auf den Iran durchgeführt hätten; als Reaktion darauf soll der Iran US-Stützpunkte in der Region angegriffen haben.

IranAbbas AraghchiVereinigte StaatenTeheranHormusstraße
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

12 Tote bei Schießerei in Südafrika12 Tote bei Schießerei in SüdafrikaHeute, 09:37Afghanistan beschuldigt Pakistan, drei Provinzen angegriffen zu habenAfghanistan beschuldigt Pakistan, drei Provinzen angegriffen zu habenHeute, 09:29Iran gibt neue Banknote zum Gedenken an die Schule in Minab herausIran gibt neue Banknote zum Gedenken an die Schule in Minab herausHeute, 09:25Pilot flog 17 Jahre lang mit gefälschter LizenzPilot flog 17 Jahre lang mit gefälschter LizenzHeute, 07:00Wer nimmt an der neuen Mondmission der NASA teil?Wer nimmt an der neuen Mondmission der NASA teil?Heute, 06:53Chinesische Wissenschaftler transplantieren Schweineleber und -nieren in MenschenChinesische Wissenschaftler transplantieren Schweineleber und -nieren in MenschenHeute, 02:18
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab